“Son unos desalmados”: Kaiser califica el Plan Nacional de Búsqueda como “estafa” y cuestiona actuar del gobierno en DDHH

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió al Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, impulsado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, calificándolo como “una estafa” y cuestionando su gestión en materia de derechos humanos.

El parlamentario aseguró que la medida “no se hace cargo de la identificación de los miles de protocolos de detenidos desaparecidos que se encuentran en el Servicio Médico Legal”.

“Usted no puede empezar a buscar si no sabe lo que ya tiene”, sostuvo

En ese sentido, Kaiser acusó que la iniciativa “se financia con miles de millones de pesos” sin avanzar en lo que, a su juicio, corresponde: la identificación de restos que “ya están en poder del Estado hace más de 20 años” y que habrían sido “dañados por falta de responsabilidad”.

“Son unos desalmados, lo que han hecho en materia de derechos humanos no puede ser descrito de otra manera”, afirmó el abanderado libertario, apuntando directamente al Ejecutivo.

En esa línea, agregó que “el señor Gabriel Boric, habiéndose cumplido los 50 años [del golpe de Estado], pudo haber entregado los restos y no lo hizo; se va con esa vergüenza para la casa”.

El legislador adelantó que, en un eventual gobierno del sector, “una de las primeras medidas que vamos a tomar es poner todos los recursos necesarios para identificar los restos y entregarlos a sus familias”. Kaiser subrayó que “hay muchas mamás, familiares que están falleciendo sin haber podido darles cristiana sepultura. Eso no se hace, es una vergüenza”.

Las declaraciones del parlamentario se dan luego de que Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, señalara en una entrevista con Radio Cooperativa que el plan de búsqueda “se mantendría” bajo un eventual gobierno suyo, aunque “funcionaría bastante distinto”, pues a su juicio, “para mucha gente, no es búsqueda, es venganza”.