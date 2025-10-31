OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

El partido oficialista acusó a la candidata de Chile Vamos de banalizar los crímenes de la dictadura tras afirmar que la referida política pública “para mucha gente no es búsqueda, es venganza”.

Por 
Roberto Martínez

El Partido Comunista (PC) condenó duramente la tarde de este viernes las declaraciones de la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien señaló en una entrevista que el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, impulsado por el gobierno, “para mucha gente no es búsqueda, es venganza”.

A través de una declaración pública emitida por su Comisión de Derechos Humanos, la colectividad calificó los dichos como “inaceptables” y exigió una retractación pública por parte de la abanderada apoyada por Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, además de un pronunciamiento de los partidos que respaldan su candidatura.

“La búsqueda de las personas detenidas desaparecidas constituye un imperativo ético, moral y humano para la sociedad chilena en su conjunto”, señala el texto.

La tienda oficialista advirtió además que “las declaraciones de Evelyn Matthei son inaceptables. La búsqueda no es venganza. Tales afirmaciones banalizan y niegan los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante más de 17 años de dictadura civil y militar”.

El PC sostuvo que las palabras de la exalcaldesa de Providencia “representan una ofensa para miles de familias que vieron cómo sus seres queridos fueron torturados, ejecutados y desaparecidos”, y que además “desconocen las obligaciones del Estado de Chile con todos y cada uno de ellos”.

“El Plan Nacional de Búsqueda es una política de Estado que, aunque de manera tardía, busca esclarecer el destino de las víctimas y asegurar sus derechos, no es en ningún caso un instrumento de revancha”, enfatizó la colectividad.

Confundir justicia con venganza alimenta el negacionismo y la impunidad”, añadió.

Finalmente, el PC pidió respeto hacia las familias de las víctimas y un compromiso “transversal e inequívoco con la búsqueda de verdad y justicia”.

Inicio de la controversia

Las críticas del Partido Comunista se originan tras los dichos de Evelyn Matthei en una entrevista con Radio Cooperativa, donde fue consultada por la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos bajo un eventual gobierno suyo.

La abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos aseguró que el plan se mantendría, “pero claramente funcionaría bastante distinto de lo que está funcionando”, y agregó que, en su opinión, “para mucha gente, no es búsqueda, es venganza”.

Durante la misma conversación, la militante de la UDI cuestionó el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), afirmando que sus integrantes “se han dedicado solamente a perseguir carabineros”, y adelantó que no continuará con la construcción del Museo de la Memoria en Concepción.

Matthei, sin embargo, señaló que reconoce que “hubo violación de derechos humanos y que eso no se puede ni se debe repetir nunca”, sosteniendo que su proyecto político busca una opción “razonable, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda”.

Reacciones y defensa del Plan

Los dichos de Matthei provocaron críticas inmediatas, especialmente porque coincidieron con la conmemoración del Día Nacional del Ejecutado Político.

Su contendora presidencial, Jeannette Jara (Unidad por Chile), la acusó de “demostrar ser la misma que abrazaba a Pinochet” y calificó sus palabras como una muestra de “deshumanidad”.

“Si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado a un hijo, no dejaría de buscarlo ni tampoco de buscar justicia. Decir que buscar justicia o incluso el cuerpo de los familiares es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda”, afirmó Jara, quien además prometió fortalecer el plan si llega a La Moneda.

Cabe señalar que el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia fue implementado en 2023 por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, y busca esclarecer el paradero y las circunstancias de desaparición de más de 1.100 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura militar (1973–1990), convirtiéndose en la primera política estatal integral destinada a esa tarea.

Más sobre:Evelyn MattheiPartido ComunistaPCPlan Nacional de BúsquedaNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Wall Street cerró octubre con una racha alcista histórica

Dueño de la torre Marriott y socio del MUT: Grupo FG vende propiedades por US$ 80 millones para centrarse en viviendas y renta inmobiliaria

Morrissey cancela conciertos en México a días de su regreso a Chile

PDI indaga procedimiento policial en que hombre murió abatido por carabinero en Arica

Carabineros incauta más de 500 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en patrullaje nocturno en María Elena

Indagan muerte de hombre en el Biobío: sujeto ingresó con impactos de bala al hospital de Santa Bárbara

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

3.
Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

5.
Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Concierto de Linkin Park: revisa cómo funcionará el Metro y qué recorridos de micros serán reforzados

Concierto de Linkin Park: revisa cómo funcionará el Metro y qué recorridos de micros serán reforzados

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins
Chile

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Wall Street cerró octubre con una racha alcista histórica
Negocios

Wall Street cerró octubre con una racha alcista histórica

Dueño de la torre Marriott y socio del MUT: Grupo FG vende propiedades por US$ 80 millones para centrarse en viviendas y renta inmobiliaria

Enami reduce su producción y reporta menores ganancias al tercer trimestre

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides
Tendencias

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Un par de golazos de Jeisson Vargas levantan a La Serena y dejan a Iquique cada vez más cerca del descenso
El Deportivo

Un par de golazos de Jeisson Vargas levantan a La Serena y dejan a Iquique cada vez más cerca del descenso

Repasa la derrota de Iquique ante La Serena que hunde a los Dragones y los acerca un poco más al descenso

Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Unión Española por la Liga de Primera

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Morrissey cancela conciertos en México a días de su regreso a Chile
Cultura y entretención

Morrissey cancela conciertos en México a días de su regreso a Chile

Pedro Pascal envía mensaje a hospital chileno sobre concientización del cáncer de mama

Quiebre en Arcade Fire: Win Butler y Régine Chassagne anuncian separación y el destino de la banda

Trump niega que EE.UU. esté preparando un ataque inminente contra objetivos militares en Venezuela
Mundo

Trump niega que EE.UU. esté preparando un ataque inminente contra objetivos militares en Venezuela

Prensa de EE.UU. dice que Trump se prepara para atacar objetivos militares dentro de Venezuela

Casi medio centenar de personas fallecidas tras el paso del huracán Melissa por el Atlántico y el Caribe

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”