Corte Suprema revisa este lunes desafuero del diputado Sergio Bobadilla (UDI)

Este lunes 3 de noviembre se realizará, en la Corte Suprema, la audiencia para discutir el desafuero del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Sergio Bobadilla, a quien se le acusa de injurias graves con publicidad.

Bobadilla acudió al máximo tribunal luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera la solicitud de desafuero presentada en contra del diputado por la periodista Josefa Barraza, por publicaciones del legislador en redes sociales y contenidos que compartió.

La sentencia del diputado por el distrito 20, de la Región del Biobío, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso indicó que “los términos utilizados en los mensajes insertos en su chat, que por esa sola circunstancia debe entenderse que los asume y hace propios, no dejan nada a la imaginación o interpretación acerca del animus injuriandi (dolo) que motivó su publicación”.

El tribunal resolvió que “se acoge la solicitud requerida por doña Josefa Antonia Barraza Díaz y se declara que existe mérito y que, por ende, se hace lugar a la formación de causa en contra del señor diputado Sergio Bobadilla Muñoz”.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los ministros Jaime Arancibia, Pablo Droppelmann, Rafael Corvalán y María Cruz Fierro quienes estuvieron por rechazar la solicitud de desafuero.

Los hechos

De acuerdo a lo apuntado durante la causa, el problema comenzó en mayo del 2024, cuando la Radio Bío Bío publicó el reportaje titulado “Toñito te puso en mi camino”.

En el texto se difundieron supuestos intercambios de mensajes entre el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul , y la periodista Josefa Barraza.

A raíz de este reportaje, el diputado Sergio Bobadilla Muñoz procedió “a reproducir, manipular y amplificar el contenido, difundiendo a través de su cuenta personal en la red social X un supuesto chat que decía: ‘Héctor, tengo algo para ti`”.

Bobadilla, de acuerdo al expediente, también habría publicado en X el comentario de “Una periodista entregada a la causa”. Entre otras publicaciones.

Según la defensa “el contenido difundido por el diputado es absolutamente falso. Se trató de una edición espuria en la que, además, se utilizaron imágenes mías sin consentimiento, con el único fin de dañar mi imagen pública, profesional y personal , mediante una relación falaz que pretendía vincularme ideológicamente con grupos radicalizados, ajenos a mi trabajo”.

Los parlamentarios desaforados durante la actual administración

Con el diputado Bobadilla, serían siete los desaforados durante este periodo parlamentario.

La primera fue la diputada María Luisa Cordero, quien el 8 de junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desaforarla en el marco de una querella por injurias que presentó la senadora Fabiola Campillai en contra de la psiquiatra.

Otro que fue desaforado es el independiente, Francisco Pulgar, imputado en una investigación del Ministerio Público por una denuncia por los delitos de violación y abuso sexual reiterados en contra de una menor de 14 años.

El 23 de octubre del año pasado, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Talca declaró el desafuero del diputado independiente por el distrito 17 de la Región del Maule.

Le sigue el diputado independiente y exintegrante de la bancada del Partido Republicano Mauricio Ojeda, quien fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Temuco, el 22 de julio de 2024, acogiendo la solicitud que hizo la Fiscalía de La Araucanía. Todo ello en el marco de la llamada arista Manicure del caso Convenios.

El 7 de abril de este año, la exmilitante del Frente Amplio (FA) Catalina Pérez, también fue desaforada conocerse sus vínculos con la ONG Democracia Viva, la que se habría adjudicado millonarios fondos para trabajo territorial. La parlamentaria es investigada por tres delitos de fraude al fisco.

También esta el caso del diputado Miguel Ángel Calisto, quien es imputado por su presunta participación en el delito de fraude al fisco. El 29 de septiembre de este año, el diputado fue desaforado por la Corte Suprema.

El caso más reciente es el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, quien es objeto de una investigación por la emisión de facturas falsas y posibles gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú cuando su esposa, Cathy Barriga, era alcaldesa.