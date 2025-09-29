SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

En decisión divida: Corte Suprema confirma desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto

Al materializarse el desafuero, el Ministerio Público está en condiciones de formalizar y eventualmente requerir medidas cautelares en la investigación que desarrolla contra el legislador que postula ahora al Senado.

José NavarretePor 
José Navarrete
SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

La Corte Suprema analizó este lunes el fallo en que se acogió la solicitud de la Fiscalía de Aysén para desaforar al diputado Miguel Ángel Calisto en el marco de la investigación de un presunto delito de fraude al fisco.

Esto, debido a la apelación de la defensa de Calisto contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique en favor del desafuero.

El abogado César Ramos alegó por la defensa. El fiscal Eugenio Campos compareció por el Ministerio Público y el abogado Pablo Gómez representando al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La audiencia se inició pasadas las 16.00 horas. Tras escuchar a las partes, poco antes de las 18.00, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, anunció que realizarían un receso para deliberar y que comunicarían luego su decisión a los intervinientes.

Tras el análisis de rigor, en una decisión de mayoría, la Corte Suprema optó por ratificar el desafuero del diputado. Los ministros Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue se manifestaron en contra.

La ministra vocera de la Suprema, María Soledad Melo, informó que el fallo de la resolución “se va a dar a conocer en unos días, una vez que esté redactado con sus argumentos”.

¿De qué se acusa a Calisto?

El ente persecutor formalizó en junio su petición para despojar de inmunidad al legislador, en el marco de una indagatoria que considera a otras personas ligadas al parlamentario, como su vecina Carla Graf.

Según el Ministerio Público, Calisto y Graf se habrían coludido para firmar al menos seis contratos de prestaciones de servicios de asesoría, sin existir respaldo que acredite el cumplimiento de la labor. La supuesta asesora habría trabajado en forma remota, en paralelo a su desempeño como profesora en la región.

Personal de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional ha colaborado en las diligencias del caso.

Postulación al Senado

Al materializarse el desafuero, el Ministerio Público está en condiciones de formalizar y eventualmente requerir medidas cautelares.

Calisto aspira a representar a Aysén en el Senado y competirá en las elecciones de noviembre dentro de la lista de la Federación Regionalista Verde Social.

El Servicio Electoral no advirtió impedimento a su postulación.

Sin embargo, al haber un desafuero de por medio, un legislador no puede entrar a la sala ni tomar posesión del cargo.

Así, en caso de ser electo senador, Calisto ni siquiera podría comenzar a recibir la dieta ni las asignaciones por una nueva investidura.

Más sobre:Corte SupremaPoder JudicialCongresoCámara de DiputadosFiscalía de AysénMiguel Ángel Calisto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Emiten aviso meteorológico por lluvias y fuertes vientos en la Región de Magallanes

Codelco cierra reapertura de bonos por US$1.400 millones para financiar proyectos estructurales

Mall Sport cambia de dueño: Capital Advisors concreta compra del centro comercial a familia Gálmez

Escondida recibe aprobación del “proyecto inaugural” de su millonario plan de inversiones en Chile

Diputado Calisto tras ratificarse su desafuero por investigación por fraude al fisco: “Nos va a permitir esclarecer los hechos”

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Emiten aviso meteorológico por lluvias y fuertes vientos en la Región de Magallanes
Chile

Emiten aviso meteorológico por lluvias y fuertes vientos en la Región de Magallanes

Diputado Calisto tras ratificarse su desafuero por investigación por fraude al fisco: “Nos va a permitir esclarecer los hechos”

En decisión divida: Corte Suprema confirma desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto

Codelco cierra reapertura de bonos por US$1.400 millones para financiar proyectos estructurales
Negocios

Codelco cierra reapertura de bonos por US$1.400 millones para financiar proyectos estructurales

Mall Sport cambia de dueño: Capital Advisors concreta compra del centro comercial a familia Gálmez

Escondida recibe aprobación del “proyecto inaugural” de su millonario plan de inversiones en Chile

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps
Tendencias

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

En vivo: Colombia se enfrenta a Arabia Saudita por el Grupo F del Mundial
El Deportivo

En vivo: Colombia se enfrenta a Arabia Saudita por el Grupo F del Mundial

El potente equipo de Francia se llena de dudas para doblegar a Sudáfrica en su estreno del Mundial Sub 20

“Traté de imitar tu penal frente a Argentina”: la divertida conversación entre el Presidente Boric y Matías Fernández

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual
Cultura y entretención

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.
Mundo

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición