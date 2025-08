Fraude al Fisco: Corte de Apelaciones de Coyhaique decreta desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto

La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió la solicitud de la Fiscalía Local de Coyhaique y decretó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto, imputado por su presunta participación en el delito de fraude al fisco.

Tras la decisión del tribunal de alzada, la defensa del parlamentario tiene un plazo de 5 días para apelar a este fallo ante la Corte Suprema.

Miguel Riquelme, abogado asesor de la Fiscalía Local de Coyhaique, confirmó la determinación y, en conversación con radio Santa María agregó que el tribunal de alzada consideró que los elementos expuestos por el Ministerio Público eran suficientes para desaforar al congresista.

“Estamos conforme con la decisión de la Corte de Apelaciones porque nosotros intervenimos en esta solicitud de desafuero adhiriendo a ella, en tanto somos querellantes en la investigación que lleva el Ministerio Público en relación a estos hechos. Por lo tanto, estamos muy satisfechos y ahora vamos a leer el fallo en su plenitud”, indicó el abogado del CDE Paulo Gómez al citado medio.

Solicitud de desafuero

La Fiscalía Regional de Aysén pidió el desafuero a fines de junio, ocasión en la que indicó que “tras el análisis de los antecedentes presentados por el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia determinarán si existe o no mérito (...). En esta causa también existe una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el diputado y contra quienes resulten responsables del delito investigado”.

Luego que se pidiera su desafuero, el parlamentario Calisto aseguró que hay “motivaciones políticas” detrás de la solicitud de la Fiscalía.

“Lo que a mí me corresponde es enfrentar estos hechos, poner a disposición nuestra defensa, nuestros abogados para poder esclarecer estos hechos lo antes posible. Nosotros vamos a enfrentar un proceso electoral. Yo he señalado como candidato también en las próximas elecciones. Nosotros siempre hemos tenido muy buenos resultados electorales. En las tres elecciones donde he participado he tenido las primeras mayorías regionales y hoy día evidentemente, como no me pueden ganar vía electoral con los votos, nos buscan eliminar por secretaría", acusó Calisto.

¿Qué se indaga?

El parlamentario es pesquisado junto a Felipe Klein, Carla Graf y Roland Cárcamo por fraude al Fisco. Según se ha señalado, habrían realizado un serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley.

Conforme los detalles entregados en su momento por el CDE, los antecedentes reunidos por el Ministerio Público apuntan al mal uso de asignaciones y triangulación de fondos.

De acuerdo con la investigación, indicó el CDE, “la imputada Carla Graf, coludida con el diputado Calisto habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios, recibiendo a cambio un pago a honorarios que no solo fue incrementándose en el tiempo, sin ningún tipo de justificación, sino que no contó con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada”, informó la entidad.