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    Política

    Squella y respaldo de acusación constitucional contra Grau: apunta a posibles “descuidos”, “negligencias” e incluso “dolo”

    Presidente del Partido Republicano se refirió a la acción impulsada contra el exministro de Hacienda y afirmó que en la administración anterior se han detectado antecedentes que, a su juicio, podrían derivar en responsabilidades políticas e incluso judiciales.

    Por 
    Roberto Martínez
    Presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, profundizó este martes las críticas contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y respaldó la ofensiva para presentar una acusación constitucional en su contra, luego de las denuncias del actual gobierno sobre presuntas inconsistencias en las proyecciones de deuda pública heredadas de la administración del expresidente Gabriel Boric.

    En entrevista con Canal 24 Horas, el representante de la Cámara Alta sostuvo que durante los cuatro años del gobierno anterior se habría arrastrado un problema en la administración de las finanzas públicas, el que -según afirmó- se acentuó durante el período en que Grau estuvo a cargo de Hacienda.

    “Es de público conocimiento que se viene arrastrando un problema en la administración de las finanzas públicas. O sea, se arrastró durante los cuatro años de administración del Presidente Boric, particularmente acentuado durante el último tiempo, que estuvo a cargo de Hacienda el ministro Grau. Y con el paso de los meses desde que se recibió el gobierno se han ido identificando una serie de elementos que podrían calificar entre descuidos, negligencia, negligencia extrema, y hasta eventualmente dolo”, declaró.

    El timonel republicano agregó que, a su juicio, corresponde determinar si existieron responsabilidades de distinto tipo en el manejo fiscal de la administración anterior.

    “Son distintas categorías que a mi juicio corresponde y casi que es un deber moral identificar si es que efectivamente se trata de descuidos, de mala administración, de simplemente ineptitud o de algo más allá”, sostuvo.

    Las declaraciones surgen luego de que el actual jefe del erario fiscal, Jorge Quiroz, acusara una supuesta inconsistencia en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) elaborado por el gobierno de Boric.

    Según el secretario de Estado, el documento no habría incorporado cerca de US$10.500 millones en deuda proyectada para el período 2026-2030, modificando así la trayectoria de endeudamiento fiscal estimada.

    De acuerdo con Quiroz, al corregir dicha situación la deuda pública superaría el umbral de 45% del PIB en 2028, alcanzando un 46,5% hacia 2030. El ministro además anunció una investigación administrativa para determinar cómo se produjo la diferencia detectada en las proyecciones.

    exministro de Hacienda Nicolás Grau JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Críticas por pagos postergados a proveedores

    Durante la entrevista, Squella también abordó el contenido de auditorías internas realizadas por el actual Ejecutivo, asegurando que se detectó una postergación histórica en pagos del Estado a proveedores.

    “Lo que se conoció ayer a propósito de la auditoría (...) se da cuenta de una postergación de los pagos, histórica, desde que se tienen registros de los pagos del Estado a proveedores del mismo por 3.200 millones de dólares”, afirmó.

    El senador sostuvo que la situación habría afectado particularmente a proveedores ligados a salud y educación, advirtiendo además posibles consecuencias en futuras licitaciones públicas debido al costo financiero que enfrentan las empresas ante retrasos prolongados en los pagos estatales.

    Libertarios y republicanos avanzan en acusación constitucional

    La ofensiva contra Grau comenzó luego de que el Partido Nacional Libertario anunciara formalmente su decisión de impulsar una acusación constitucional contra el exsecretario de Estado.

    El presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, informó la medida, mientras parlamentarios de esa bancada argumentaron que existirían incumplimientos a normas de administración financiera del Estado.

    Desde la tienda aseguraron que existiría “una inconsistencia aritmética del orden de 10.000 millones de dólares”, y afirmaron que las “responsabilidades políticas, civiles y penales se deben pagar siempre”.

    Desde el Partido Republicano también confirmaron su disposición a respaldar el libelo. El jefe de bancada, Benjamín Moreno, señaló que su sector impulsará la acusación argumentando que existen antecedentes relacionados con “ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo”.

    En paralelo, exautoridades del gobierno de Boric y antiguos asesores de la Dirección de Presupuestos han rechazado las acusaciones del actual Ejecutivo, señalando que las diferencias en las proyecciones de deuda responden a variables macroeconómicas -como tipo de cambio, inflación, PIB nominal y operaciones financieras- y no necesariamente a errores en los cálculos fiscales.

    Más sobre:Arturo SquellaAcusación constitucionalNicolás GrauPartido RepublicanoHaciendaPolítica

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