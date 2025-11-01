Accidente de tránsito en autopista Vespucio Norte en la RM deja una mujer fallecida y tres lesionados

Un fatal accidente de tránsito se produjo la tarde del viernes en la autopista Américo Vespucio, a la salida del túnel San Cristóbal, en la Región Metropolitana.

El hecho habría provocado la muerte de una mujer y también habría dejado con lesiones de diversa consideración a tres de los ocupantes del vehículo.

“ Un automóvil impactó contra la barrera de contención , producto de lo cual lamentablemente resultó fallecida una mujer que en este momento se encuentra no identificada”, detalló sobre el accidente el teniente Miguel Yáñez, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

Por orden del Ministerio Público, la investigación del accidente quedó a cargo de la SIAT, la cual realizó en el lugar una serie de diligencias para determinar las causas basales.

“Se solicita así mismo a la totalidad de los usuarios de la vía a realizar sus desplazamientos manteniéndose atentos en todo momento de las condiciones del tránsito. Así mismo, respetar los límites de velocidad y hacer uso de los elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes lamentables como este”, llamó el teniente Yáñez.