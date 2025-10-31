Balance en el inicio del fin de semana largo: cinco fallecidos y más de 155 mil vehículos saliendo de la RM

Durante la mañana de este viernes, Carabineros compartió un balance preliminar del funcionamiento del tránsito en el inicio de este fin de semana largo, que incluye los feriados en conmemoración a las iglesias evangélicas y protestantes además del día de todos los santos.

El teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, enfatizó que las autoridades han desarrollado un plan de contingencia para estas fechas, que incluye el despliegue operativo en las cinco principales rutas del país.

“Se ha podido considerar que para este fin de semana alrededor de 450 mil vehículos estarían saliendo de la Región Metropolitana versus 423 mil que harían ingreso. Para las últimas 24 horas se han registrado 155 mil vehículos que ya han salido de la Región Metropolitana por las cinco principales rutas, siendo prioritariamente la Ruta 5 Sur que aglomera la mayor cantidad de flujo con un 27% seguida por la Ruta 68, la 78 y finalmente la Ruta 5 norte y CH-57″, detalló el funcionario policial.

Por otro lado, Pérez también detalló que la institución ha realizado más de 12 mil controles preventivos a nivel nacional.

Fallecidos y detenidos por infracciones a la Ley de Tránsito

A pesar que solo es el primer día de feriado, desde Carabineros detallaron que hasta el momento habrían cinco personas fallecidas en accidentes de tránsito, de las cuáles tres se tratarían de peatones atropellados.

“ Hacemos permanentemente el llamado al respeto del uso de las vías , no solamente a los conductores de los vehículos motorizados, sino también a los peatones, que lo hagan por aquellos lugares habilitados en los respectivos cruces”, llamó el teniente coronel Pérez.

Además de los fallecidos, en total se han producido 113 siniestros viales, que han dejado también 51 personas lesionadas.

En el inicio de este fin de semana largo también se han producido una serie de infracciones de tránsito. En concreto, Carabineros informó que se han cometido 393 en total.

Además, 38 personas han resultados detenidas por diversos delitos , con el desglose siendo el siguiente: