Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos. Foto referencial de archivo

Durante este fin de semana se conmemora el Día de Todos los Santos, fecha en que miles de personas se dirigen a los cementerios para honrar a sus seres queridos fallecidos.

Al respecto, algunos establecimientos han dado a conocer los horarios especiales en los que abrirán sus puertas para recibir a los visitantes durante este 1 de noviembre, jornada marcada en el calendario como feriado.

Parque del Recuerdo

Según indicaron en sus redes sociales, se atenderá de 10:00 a 18:00 horas los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Cementerio Metropolitano

Mediante redes sociales se comunicó el funcionamiento de 9:00 a 18:00 horas, desde el 31 de octubre al 2 de noviembre.

Durante el 1 noviembre también se realizará una misa comunitaria desde las 13:00 horas.

Parques Sendero y Jardín Sacramental

Los parques cementerios Sendero y Jardín Sacramental funcionarán de 8:30 a 18:00 horas, según confirmaron mediante un comunicado.

Los establecimientos a nivel nacional también preparan misas desde las 12:00 horas, en Arica, Valparaíso, Villa Alemana, Quilpué, San Antonio, San Bernardo, Maipú, Rancagua, Concepción, Temuco y el Jardín Sacramental Padre Hurtado.

El horario de la misa será a las 12:30 horas para Sendero Iquique y a las 16:00 horas en Jardín Sacramental Balmaceda.

Grupo Nuestros Parques

A través de un comunicado se informó que los establecimientos funcionarán de 8:00 a 18:00 horas, correspondientes a El Prado (Puente Alto), El Manantial (Maipú), Santiago (Huechuraba), Canaán (Pudahuel) y La Foresta (La Serena).

También se informó sobre un programa de actividades llamado Día del Encuentro, que considera misas, bendiciones de sepulturas, música, ferias y zonas dirigidas a los niños.

La misa está programada para el sábado a las 10:00 horas en Parque Santiago de Huechuraba y a las 12:00 horas en Parque El Prado de Puente Alto y El Manantial de Maipú.

Por su parte, Parque Canaán de Pudahuel tendrá una ceremonia religiosa el viernes y sábado a las 10:00 horas.

Además, el Parque La Foresta de La Serena tendrá misa a las 11:00 y a las 16:00 horas.