Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo. Foto referencial de archivo

Recientemente se dio a conocer el plan de contingencia elaborado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) que considera el llamado peaje a luca, a aplicar ante los viajes proyectados por el fin de semana largo.

Cabe recordar que esta semana cuenta con dos feriados, siendo estos el viernes 31 de octubre por el Día de las Iglesias Evangélicas y el sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Según cifras del organismo, se estima la salida de 450.390 vehículos desde la Región Metropolitana entre los días jueves y domingo, concentrando un mayor flujo el primero de ellos, con 170.047 automóviles.

Cuándo hay peaje a luca

Se informaron los siguientes días y horarios con el llamado peaje a luca para vehículos livianos:

Salida de la Región Metropolitana

Ruta 68

Santiago - Valparaíso en Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa

Jueves 30 de 7:00 a 13:00 horas

Viernes 31 de 07:00 a 10:00 horas

Ruta 5 Norte

Santiago - Los Vilos en Las Vegas, ambos sentidos

Jueves 30 de 7:00 a 13:00 horas

Viernes 31 de 7:00 a 10:00 horas

Ruta 5 Sur

Santiago - Talca

Jueves 30 de 7:00 a 13:00 horas

Retorno a la Región Metropolitana

Ruta 68

Domingo 2 de 7:00 a 12:00 horas

Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago

Ruta 5 Norte

Domingo 2 de 7:00 a 12:00 horas

Las Vegas, ambos sentidos

Ruta 5 Sur

Domingo 2 de 7:00 a 12:00 horas

Peaje Angostura