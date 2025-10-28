Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo
La medida es parte del plan de contingencia presentado por el Ministerio de Obras Públicas ante los dos feriados de los próximos días.
Recientemente se dio a conocer el plan de contingencia elaborado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) que considera el llamado peaje a luca, a aplicar ante los viajes proyectados por el fin de semana largo.
Cabe recordar que esta semana cuenta con dos feriados, siendo estos el viernes 31 de octubre por el Día de las Iglesias Evangélicas y el sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.
Según cifras del organismo, se estima la salida de 450.390 vehículos desde la Región Metropolitana entre los días jueves y domingo, concentrando un mayor flujo el primero de ellos, con 170.047 automóviles.
Cuándo hay peaje a luca
Se informaron los siguientes días y horarios con el llamado peaje a luca para vehículos livianos:
Salida de la Región Metropolitana
Ruta 68
- Santiago - Valparaíso en Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa
- Jueves 30 de 7:00 a 13:00 horas
- Viernes 31 de 07:00 a 10:00 horas
Ruta 5 Norte
- Santiago - Los Vilos en Las Vegas, ambos sentidos
- Jueves 30 de 7:00 a 13:00 horas
- Viernes 31 de 7:00 a 10:00 horas
Ruta 5 Sur
- Santiago - Talca
- Jueves 30 de 7:00 a 13:00 horas
Retorno a la Región Metropolitana
Ruta 68
- Domingo 2 de 7:00 a 12:00 horas
- Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago
Ruta 5 Norte
- Domingo 2 de 7:00 a 12:00 horas
- Las Vegas, ambos sentidos
Ruta 5 Sur
- Domingo 2 de 7:00 a 12:00 horas
- Peaje Angostura
