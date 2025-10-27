Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Así funcionará el comercio por los feriados del fin de semana largo. Foto referencial de archivo

Esta semana cuenta con dos feriados que configuran un próximo fin de semana largo, gracias al viernes 31 de octubre, donde se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

A la mencionada jornada se suma el festivo del sábado 1 de noviembre, marcado por ser el Día de Todos los Santos.

Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo

Cabe aclarar que el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre no son feriados irrenunciables .

Por lo anterior, el comercio y los servicios pueden atender al público de forma habitual.

Sin embargo, cabe recordar que algunos establecimientos pueden implementar horarios especiales para los días festivos.

Así funcionará el comercio por los feriados del fin de semana largo. Foto referencial SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Respecto a los feriados que modifican el funcionamiento de establecimientos como supermercados y malls, para este año restan algunas jornadas.

La primera de ellas está programada para el 16 de noviembre por las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde algunos locales deben permanecer cerrados.

A lo anterior se suma la eventual segunda vuelta, agendada para el 14 de diciembre.

Continuando con dicho mes, el último feriado irrenunciable del año corresponde al 25 de diciembre por la Navidad.

Feriados de 2025

Estos son todos los feriados que restan en el calendario del año: