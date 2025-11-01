OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Un muerto y un herido grave deja atropello de tren en la comuna de Maule

El accidente ocurrió pasadas las 18.00 horas de este viernes, cuando un tren rápido de pasajeros que viajaba desde Chillán hacia Santiago arrolló a dos personas que aparentemente caminaban sobre la vía férrea.

Por 
Roberto Martínez
Radio Atractiva FM

Un trágico accidente ferroviario se registró la tarde de este viernes en la comuna de Maule, Región del Maule, luego de que dos peatones fueran atropellados por un tren rápido de pasajeros que realizaba su recorrido entre Chillán y Santiago.

El hecho ocurrió pasadas las 18.00 horas, a la altura del kilómetro 260 de la línea férrea, cuando las dos personas -que aparentemente circulaban por los rieles- no se habrían percatado de la inminente aproximación de la máquina.

Según los primeros antecedentes, uno de los peatones murió en el lugar producto de las graves lesiones sufridas, mientras que el segundo resultó con heridas de extrema gravedad.

Este último fue asistido por personal paramédico y trasladado de urgencia al Hospital Regional de Talca, donde permanece en riesgo vital.

En tanto, el tren logró detener su marcha cerca de cien metros después del cruce ferroviario donde se produjo el impacto.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del siniestro y determinar las circunstancias en que ambas personas accedieron a la vía férrea.

El servicio de trenes en la zona estuvo interrumpido durante varias horas mientras se realizaban los peritajes en el lugar y se coordinaban las labores de rescate y retiro de la víctima fatal.

En tanto, desde la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) no ha habido una declaración oficial sobre el fatal episodio.

