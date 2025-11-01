Israel afirma que tres cuerpos entregados por Hamas no corresponden a rehenes

El ejército israelí informó este sábado que los tres cuerpos entregados el viernes desde la Franja de Gaza, a través de la Cruz Roja, no pertenecen a ninguno de los rehenes capturados por Hamas durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Hasta ahora, el movimiento islamista palestino ha devuelto los cuerpos de 17 de los 28 rehenes fallecidos que accedió a entregar en el marco del acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos.

Entre ellos se encuentran los restos de 15 israelíes, un ciudadano tailandés y un nepalí.

De acuerdo con los términos del alto el fuego, por cada rehén israelí devuelto, Israel debía entregar 15 cuerpos de palestinos muertos durante la guerra, lo que suma un total de 225.

Se estima que aún permanecen en Gaza los cuerpos de diez rehenes capturados el 7 de octubre, además del de un soldado israelí fallecido en el conflicto de 2014.