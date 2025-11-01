Ucrania declara haber dejado “totalmente inutilizado” oleoducto que transportaba recursos a Moscú tras ataque con explosivos

La Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania anunció este sábado que realizaron un ataque al oleoducto de Koltsevoy en Rusia y que lo habrían dejado “ totalmente inutilizado ”.

“El 31 de octubre de 2025, como resultado de una operación especial del Ministerio de Defensa ucraniano, una instalación militar muy importante del Estado agresor de Rusia fue deshabilitada: el oleoducto circular que proporciona recursos al Ejército ocupante ruso para librar una guerra genocida contra el pueblo ucraniano”, detalló la institución en Telegram.

En la misma publicación también compartieron un registro audiovisual donde se puede ver una serie de explosiones y registros del ataque.

Según la misma, el ataque habría sido en el distrito de Ramenskoye, en la Región de Moscú. “La red antidrones y la «protección» del objetivo enemigo por parte de la guardia militarizada no sirvieron de nada: las tres tuberías por las que el agresor transportaba gasolina, diésel y combustible de aviación explotaron con éxito y al mismo tiempo. El oleoducto quedó fuera de servicio", señalaron.

El oleoducto tenía una capacidad de transporte de hasta 3 millones de toneladas de combustible para aviación, 2,8 millones de toneladas de diésel y hasta 1,6 millones de toneladas de gasolina, según detalló Europa Press.

“Nuestros ataques han tenido más impacto que las sanciones”, señaló sobre el ataque Kyrylo Budanov, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, según rescata DW.

El mismo medio, citando a fuentes militares, señala que desde Ucrania estarían preparando una incursión para recuperar partes de la región de Pokrovsk, tomada actualmente por el ejército ruso. Hace algunos días habrían ingresado a la zona vehículos de asalto aéreo ucranianos.