Corte de Santiago acoge desafuero del diputado Joaquín Lavín

El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchó los alegatos de las partes en el marco de la solicitud que hizo la Fiscalía Metropolitana Oriente para desaforar al diputado Joaquín Lavín León.

Poco antes de las 13.00 horas, se conoció la resolución: el desafuero fue acogido.

Lavín es objeto de una investigación que lo vincula con la emisión de facturas falsas y posibles gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú cuando su esposa, Cathy Barriga, era alcaldesa.

En una exposición de 45 minutos, la fiscal de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Constanza Encina, fundamentó la solicitud del Ministerio Público ante los magistrados.

La defensa de Lavín debe evaluar si recurre o no ante la Corte Suprema contra la resolución del tribunal de alzada.

Con el desafuero firme y ejecutoriado, el legislador quedaría inhabilitado para votar y participar en sesiones de sala y de comisiones en la Cámara de Diputados. Además, su escaño se resta del número total de parlamentarios para calcular las mayorías necesarias para la aprobación de leyes.

Al ser despojado de su inmunidad, el Ministerio Público está en condiciones de formalizar y solicitar eventualmente medidas cautelares respecto al diputado imputado.