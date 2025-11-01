Más de 50 días sin alcalde en Llanquihue: fracasa sesión especial para elegir suplente de Víctor Ángulo por falta de quorum

Solo tres de los seis concejales electos en Llanquihue, en la Región de Los Lagos, asistieron el jueves para la sesión extraordinaria convocada con el objeto de elegir al alcalde suplente de Víctor Ángulo (DC), destituido el pasado 5 de septiembre tras un fallo del Tribunal Electoral Regional (TER) por una denuncia de notable abandono de deberes.

La ausencia de la mitad de los ediles llevó a que finalmente fracasara la sesión por falta de quorum. A la sesión asistieron Cristián Olavarría (FA), Constanza Velásquez (FA) y Juan Maldonado (Ind. UDI).

“Me encuentro en la sala de concejos donde no pudimos sesionar por falta de quorum. Tres colegas no vinieron a trabajar para poder elegir al alcalde suplente”, denunció el concejal Cristián Olavarría a través de sus redes sociales.

Los tres concejales que asistieron a la sesión. De izquierda a derecha: Cristián Olavarría, Constanza Velásquez y Juan Maldonado. Redes sociales

“Hoy sentimos mucha vergüenza de lo que acaba de pasar. Tres de los concejales no asistieron a la sesión especialmente citada para elegir al próximo alcalde. Esto es una vergüenza para la comunidad de Llanquihue y es una falta de respeto para todos los votantes”, agregó también Constanza Velásquez.

“Es lamentable que nuestros colegas no hayan venido a dar la cara para elegir el nuevo alcalde su gente de la comunidad de Llanquihue. Espero que las próximas sesiones puedan compartir con nosotros y podamos sacar esto adelanto”, señaló sobre el fracaso de la sesión el concejal Juan Maldonado.

A la sesión se ausentaron Piero Carrillanca (PS), Daniel Byrne (P. Rep.) y Carmen Vidal (Ind. DC).

La situación que enfrenta Víctor Ángulo

Víctor Ángulo fue destituido el pasado 6 de septiembre por determinación del TER de Los Lagos, luego que se acogiera una demanda presentada por los concejales Luis Oróstica (Ind.) y Cristián Olavarría (FA) por notable abandono de deberes.

“Durante la indagación se acreditaron irregularidades atribuibles a la administración municipal, respecto de las que se formularon cargos directos al alcalde, atribuyéndosele una falta de control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y actuación del personal de su dependencia, en particular sobre el departamento de administración y finanzas de la referida municipalidad”, detalla parte del fallo.

En la imagen, el exalcalde Víctor Angulo.

Por lo anterior, Ángulo se encuentra impedido de ejercer cargos públicos por un período de cinco años, además de verse forzado a pagar las costas del juicio.

El jefe comunal, por medio de Braulio Sanhueza y Rodrigo Flores Osorio, apeló a finales de septiembre el fallo del TER y solicitó que se revocara la destitución y se dictara un fallo de reemplazo, en el cual se aplique una medida disciplinaria menor, según consigna el medio local El Llanquihue.