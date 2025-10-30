EE.UU. ataca otra presunta narcolancha en aguas del Pacífico: mueren sus cuatro tripulantes

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó la noche del miércoles otro ataque contra una lancha en aguas del Pacífico, dando muerte a cuatro tripulantes a los que acusó de pertenecer a una organización terrorista dedicada al narcotráfico.

Esto ocurre solo un día después de ejecutar similares operaciones sobre cuatro embarcaciones, dejando un saldo de 14 fallecidos y un sobreviviente.

“Hoy, bajo la dirección del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otra embarcación narcotraficante operado por una organización terrorista designada en el Pacífico oriental”, señaló en su cuenta de la red social X.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.



This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025

Además indicó que en la operación murieron “cuatro narcoterroristas varones que se encontraban a bordo del navío” en una operación que, según afirmó, tuvo lugar “en aguas internacionales”.

Hegseth declaró en el mismo mensaje que ningún efectivo del ejército estadounidense resultó herido durante el ataque contra la embarcación, de la que dijo, como en anteriores ocasiones, que estaba “involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”.

“El Hemisferio Occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que traen drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses”, agregó antes de asegurar que su cartera “seguirá persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen”.

Esta es ya la 14ª operación contra narcolanchas desde que Estados Unidos iniciase el 2 de septiembre la campaña de bombardeos a embarcaciones acusadas de transportar drogas por aguas del mar Caribe y del océano Pacífico, ataques en los que han muerto más de 60 personas.