El sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales fue acusado de intento de asesinato del presidente

Quién es Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba Trump. Foto: archivo.

Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo ocurrido el sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, fue acusado de tres delitos graves durante su primera comparecencia ante el tribunal en Washington el lunes: intento de asesinato del presidente, transporte de un arma de fuego y municiones con la intención de cometer un delito grave y disparo de un arma de fuego durante un delito violento.

En un mensaje enviado a sus familiares el sábado por la noche, el sospechoso de 31 años se autodenominó un “asesino federal amistoso” y criticó a funcionarios de la administración Trump antes de, presuntamente, atravesar un control de seguridad en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena. Tras recibir la carta, el hermano de Allen contactó a la policía de New London, Connecticut, según un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato. Un agente del Servicio Secreto resultó herido de bala durante el ataque, pero llevaba un chaleco antibalas.

Quién es Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba Trump. Foto: captura.

Allen, profesor a tiempo parcial y graduado del Instituto Tecnológico de California (Caltech), originario de Torrance, California, fue detenido el sábado por la noche. La Casa Blanca anunció el lunes que revisará los planes de seguridad para futuros eventos presidenciales.