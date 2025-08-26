EE.UU. suma submarino nuclear y un crucero lanzamisiles a su despliegue contra el narcotráfico frente a Venezuela

Estados Unidos ordenó el envío de buques adicionales al sur del Caribe como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para abordar las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos, según informaron a Reuters dos fuentes informadas sobre el despliegue.

El USS Lake Erie, un crucero con misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, llegarán a la región a principios de la próxima semana, según las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato.

Las fuentes se negaron a detallar la misión específica de los despliegues, pero afirmaron que los movimientos recientes tienen como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región.

La semana pasada, fuentes informaron a Reuters que Estados Unidos ordenó el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte del mismo esfuerzo.

El USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale debían haber llegado a las costas de Venezuela el domingo. Los buques transportan a 4.500 militares, incluidos 2.200 infantes de marina, según las fuentes.

“El presidente Trump está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”, planteó la portavoz presidencial Karoline Leavitt en declaraciones difundidas por Reuters. La funcionaria calificó abiertamente al régimen de Nicolás Maduro como “un cartel del narcotráfico”, y acusó al gobernante venezolano de estar al frente de la organización conocida como Cartel de los Soles.

En ese contexto, Washington designó al Cartel de Sinaloa de México y a otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, como organizaciones terroristas globales en febrero, mientras Trump intensificaba la aplicación de leyes migratorias contra presuntos miembros de estas bandas.