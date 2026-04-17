Matías Soto prolonga su gran momento y se mete en semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra

Matías Soto (304°) está imparable en Bolivia. El tenista nacional sigue con su renacer en esta parte del año y se instaló en las semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra, tras derrotar por 6-0, 2-0 y retiro al peruano Gonzalo Bueno (187°).

El triunfo significó su undécima victoria en los últimos 13 partidos, en un mes de ensueño, pues conquistó el título del Challenger 50 de Bucaramanga, alcanzó los cuartos de final en San Luis Potosí, los octavos en Ciudad de México y ahora se jugará el paso a la final frente al boliviano Juan Carlos Prado (21 años, 197° ATP).

Ante Bueno, Soto mostró un gran nivel, ganando el 100 por ciento de sus puntos con el primer servicio, mientras que su rival no ganó ningún punto con su segundo saque, números que explican por qué ganó el copiapino.

Con quiebres en el primero, tercero y quinto juego, el tenista nacional superó en todo aspecto a su rival, que se veía disminuido físicamente. La tónica se mantuvo en el segundo parcial con un nuevo quiebre, lo que finalmente derivó en el retiro del peruano.

Gran ascenso

La victoria le dio a Soto el pase de vuelta al top 300, ya que subirá 20 lugares, para ubicarse en el lugar 284. Si se impone este viernes, a partir de las 18.00, subirá hasta el puesto 259. Mientras que, en caso de ganar el torneo, quedaría 231°, alcanzando la mejor ubicación de su carrera y con chances concretas de clasificar por primera vez a la qualy de Roland Garros.

Eso sí, su adversario no es cualquier rival, pues es una de las grandes promesas del tenis boliviano. De hecho, como juvenil, deslumbró hace algunas temporadas convirtiéndose en número uno del mundo en juniors.