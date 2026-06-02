Cuba arremete contra Kast por hablar de “dictadura” en la isla y respaldar una intervención militar

Las autoridades de Cuba cuestionaron este martes contra al Presidente José Antonio Kast, por sus recientes declaraciones en las que califica el sistema político de la isla de “dictadura” y se muestra a favor de una intervención militar similar a la que, según él, habría derrocado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció que “apoyar una agresión militar contra Cuba es una actitud peligrosa y confrontacional, que responde a la vergonzosa subordinación a dictados imperiales” , subrayando además que la isla “no es una amenaza”.

Rodríguez recalcó que “somos un país que siempre abogará por el respeto y la paz entre las naciones, pero no aceptará imposiciones de ningún tipo”, y ha querido remarcar que las palabras de Kast no representan al conjunto de la ciudadanía chilena. “No refleja la opinión del pueblo de Chile”, aseguró.

El jefe de la diplomacia cubana también reprochó que el Presidente Kast se refiriera a Cuba como una “dictadura” y le ha recordado su cercanía con el general Augusto Pinochet, quien “usurpó violentamente el poder y gobernó su país por casi 20 años, provocando muertes, desapariciones y mucho daño al pueblo chileno”.

“No sorprende que el presidente Kast hable de dictaduras en América Latina y el Caribe, pues él las conoce muy bien (...) Como pinochetista reconocido, sus declaraciones reflejan un desprecio total por el Derecho Internacional y la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz”, sostuvo.

Rodríguez ha hecho referencia a unas afirmaciones de Kast en recientes entrevistas en las que, entre otras cuestiones, abordó la situación en Cuba, mostrándose partidario de una intervención militar.

“En Cuba no hay democracia y ese pueblo está sufriendo por una dictadura de décadas. Yo dije que apoyaría a quien saque a Venezuela de la dictadura. Lo mismo digo respecto de otras naciones que son víctimas de una dictadura”, dijo el Presidente chileno en El Mercurio.