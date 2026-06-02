Oposición anuncia que recurrirá al TC tras aprobación de Escuelas Protegidas

Por 105 votos a favor frente a 46 en contra, este martes la Sala de la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto de Escuelas Protegidas, iniciativa del gobierno de José Antonio Kast que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.

En la votación, los diputados Juan Santana (PS), Héctor Ulloa (Independiente), y Emilia Schneider (FA) pidieron reserva de constitucionalidad para ciertos artículos, acusando que vulneraban garantías constitucionales de los estudiantes.

En esa línea, en un punto de prensa en el Congreso, la diputada Daniela Serrano (PC), integrante de la comisión de Educación, acompañada de Schneider, Santana y del diputado Boris Barrera (PC), anunció que como oposición presentarán un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Lamentablemente, en la Cámara se ha agotado el diálogo, porque cuando proponemos de manera reiterada, incluso normas que puedan ayudar a darle precisión jurídica, a ayudar también a dar certidumbre en materia de derechos, de indemnidad de niños y niñas, estos son de manera reiterada rechazadas”, indicó la parlamentaria.

En ese sentido, señaló que, “lo que corresponde ahora es que un grupo de parlamentarios y parlamentarias hagamos este requerimiento al TC, porque no podemos permitir que por un gusto ideológico, tanto del Presidente de la República como de diputados y diputadas acá, se pasen a llevar derechos constitucionales, consagrados en nuestra Constitución".

La diputada Serrano hizo énfasis en que no se debería permitir que “se prive del derecho a educarse a aquellos estudiantes más pobres, porque aquel estudiante que tiene los medios para ir a la educación superior, no va a recibir una doble sanción”.