SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    El hermano de Jorge Matute Johns afirmó que la productora nacional Fábula carece de un "límite ético" al desentenderse del dolor de su familia, especialmente de su madre, cuya salud -informó- se ha visto recientemente afectada "de manera significativa".

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Alex Matute Johns y su madre, María Teresa Johns.

    Alex Matute Johns volvió esta jornada a expresar su molestia por la serie de Netflix inspirada en la desaparición de su hermano Jorge y, en este sentido, apuntó contra la productora nacional Fábula, a la cual acusó de carecer de un “límite ético” al abordar un tema que sigue siendo “una herida abierta” para su familia.

    Así, en una carta abierta titulada “En la vida hay cosas que no se hacen”, el abogado fustigó el lanzamiento en el gigante del streaming de “Alguien tiene que saber”, la producción que este miércoles lanzó su primer capítulo.

    “A propósito del estreno de la serie producida por Fábula, que ha alterado nuestra tranquilidad, quisiera expresar algunas reflexiones”, parte la misiva escrita por el hermano del fallecido joven penquista.

    Tras afirmar que se considera un defensor de las libertades, incluyendo las de informar, opinar y crear, dijo tener la convicción de que tales libertades “no pueden ejercerse de espaldas al dolor humano ni desconectadas del respeto debido a las personas concretas que cargan con una tragedia verdadera”.

    Así, recordó que durante la promoción de la serie, se utilizaron los nombres reales de la familia y que, aunque estos fueron modificados tras la reacción de su entorno, la promoción continuó aludiendo “de manera evidente” a los Matute Johns.

    “La productora debe entender que este tipo de decisiones no son neutras. Existen límites jurídicos vinculados a la honra, a la vida privada y al uso de la identidad de las personas, aspectos que actualmente se encuentran en revisión. Pero, más allá de lo estrictamente legal, existe también un límite ético evidente: en la vida hay cosas que simplemente no se hacen”, relevó.

    Tras esto, indicó que aunque han pasado 26 años del crimen, “Coke sigue siendo una herida abierta en nuestros corazones”, por lo que recordó que “detrás de esta historia no hay personajes: hay una familia. Y, especialmente, hay una madre de edad avanzada cuya salud, en las últimas semanas, se ha visto afectada de manera significativa”.

    Ante esto, se preguntó: ¿cómo se protege a una madre en un mundo completamente conectado, donde, aun cuando uno quiera evitarlo, las imágenes, los comentarios y la exposición inevitablemente llegan? Esto no se trata de censura. Se trata de humanidad. Porque, al final del día, incluso la libertad creativa encuentra un límite cuando su ejercicio impacta de manera directa y profunda en la vida de otros. En la vida, hay cosas que no se hacen", cerró.

    Más sobre:CultoAlguien tiene que saberAlex Matute JohnsJorge Matute JohnsNetflixFábula

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: aprobación de Kast baja al 40% y un 62% rechaza almuerzo con excompañeros en La Moneda

    Southern Cross vende Baker a GSI Capital, la gestora que lidera Nicolás Noguera

    Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones

    Hacienda eliminará franquicia tributaria del Sence y genera debate entre exautoridades

    Tráfico aéreo de pasajeros del Aeropuerto de Santiago cierra el primer trimestre a la baja por primera vez desde 2021

    Eliminar contribuciones para adultos mayores cuesta US$200 millones y Ejecutivo repondrá US$130 millones a Fondo Municipal

    Lo más leído

    1.
    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Alcaldes oficialistas y de oposición en alerta por anuncio de Kast de avanzar en la eliminación de contribuciones
    Chile

    Alcaldes oficialistas y de oposición en alerta por anuncio de Kast de avanzar en la eliminación de contribuciones

    Comisión de Educación de la Cámara despacha a sala proyecto de Escuelas Protegidas y oposición amenaza con ir al TC

    Megarreforma: choque de versiones entre ministros por límite a la gratuidad universitaria enreda al oficialismo

    Southern Cross vende Baker a GSI Capital, la gestora que lidera Nicolás Noguera
    Negocios

    Southern Cross vende Baker a GSI Capital, la gestora que lidera Nicolás Noguera

    Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones

    Hacienda eliminará franquicia tributaria del Sence y genera debate entre exautoridades

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio
    Tendencias

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    La Roja festeja por segundo año consecutivo: golea a Bolivia y se mete nuevamente en el Mundial Sub 17 de Qatar
    El Deportivo

    La Roja festeja por segundo año consecutivo: golea a Bolivia y se mete nuevamente en el Mundial Sub 17 de Qatar

    Pese a los altibajos, Joaquín Niemann saca adelante su inicio en el LIV Golf México y se mete top 15

    Repasa la goleada de Chile sobre Bolivia que le dio la clasificación al Mundial Sub 17

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4
    Tecnología

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”
    Cultura y entretención

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Díaz-Canel promete derrotar a las fuerzas estadounidenses si Cuba es atacada: “Saldremos victoriosos”
    Mundo

    Díaz-Canel promete derrotar a las fuerzas estadounidenses si Cuba es atacada: “Saldremos victoriosos”

    Israel y Hezbolá intercambian ataques en la última hora antes de que entre en vigor la tregua en Líbano

    Trump dice que es “probable” que haya negociaciones con Irán “a lo largo del fin de semana”

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde