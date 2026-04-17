Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

Alex Matute Johns volvió esta jornada a expresar su molestia por la serie de Netflix inspirada en la desaparición de su hermano Jorge y, en este sentido, apuntó contra la productora nacional Fábula, a la cual acusó de carecer de un “límite ético” al abordar un tema que sigue siendo “una herida abierta” para su familia.

Así, en una carta abierta titulada “En la vida hay cosas que no se hacen”, el abogado fustigó el lanzamiento en el gigante del streaming de “Alguien tiene que saber”, la producción que este miércoles lanzó su primer capítulo.

“A propósito del estreno de la serie producida por Fábula, que ha alterado nuestra tranquilidad, quisiera expresar algunas reflexiones” , parte la misiva escrita por el hermano del fallecido joven penquista.

Tras afirmar que se considera un defensor de las libertades, incluyendo las de informar, opinar y crear, dijo tener la convicción de que tales libertades “no pueden ejercerse de espaldas al dolor humano ni desconectadas del respeto debido a las personas concretas que cargan con una tragedia verdadera”.

Así, recordó que durante la promoción de la serie, se utilizaron los nombres reales de la familia y que, aunque estos fueron modificados tras la reacción de su entorno, la promoción continuó aludiendo “de manera evidente” a los Matute Johns.

“La productora debe entender que este tipo de decisiones no son neutras. Existen límites jurídicos vinculados a la honra, a la vida privada y al uso de la identidad de las personas, aspectos que actualmente se encuentran en revisión. Pero, más allá de lo estrictamente legal, existe también un límite ético evidente: en la vida hay cosas que simplemente no se hacen” , relevó.

Tras esto, indicó que aunque han pasado 26 años del crimen, “Coke sigue siendo una herida abierta en nuestros corazones”, por lo que recordó que “detrás de esta historia no hay personajes: hay una familia. Y, especialmente, hay una madre de edad avanzada cuya salud, en las últimas semanas, se ha visto afectada de manera significativa”.

Ante esto, se preguntó: ¿cómo se protege a una madre en un mundo completamente conectado, donde, aun cuando uno quiera evitarlo, las imágenes, los comentarios y la exposición inevitablemente llegan? Esto no se trata de censura. Se trata de humanidad. Porque, al final del día, incluso la libertad creativa encuentra un límite cuando su ejercicio impacta de manera directa y profunda en la vida de otros. En la vida, hay cosas que no se hacen", cerró.