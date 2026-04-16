Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago superará los $80 mil. Foto referencial de archivo

En los próximos días comenzarán a llegar los pagos del Bono de Invierno 2026, un beneficio de entrega anual que se encuentra dirigido a personas mayores de 65 años que además cumplan con determinados requisitos.

Durante este año se determinó que el aporte alcance la cifra de $81.257 , monto que se facilitará a los beneficiarios de forma automática junto a la pensión del mes de mayo .

Como se trata de una asignación que no requiere de trámites, cabe considerar que el bono llega a los adultos mayores que además se encuentren en las siguientes situaciones, según se detalla en ChileAtiende:

Tener 65 años o más al 1 de mayo.

Ser pensionado del Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, Dipreca, Capredena o mutualidades, con una pensión inferior a $231.440 para personas de 75 años o más.

Ser pensionado del sistema de AFP y recibir pensión mínima con garantía estatal.

Ser beneficiario de la Pensión Garantizada Universal y no recibir otra pensión.

Ser beneficiario de alguna de las pensiones de reparación.

Recibir el Aporte Previsional Solidario de Vejez o tener adicionalmente la PGU, con un monto inferior a $231.440, para personas de 75 años o más.

El sitio también detalla que este depósito corresponde a un dinero que no es tributable ni imponible, ni está sujeto a descuentos.

Revisa el pago del Bono del Bono de Invierno

Es posible verificar si se recibirá el Bono de Invierno en la plataforma de consulta de ChileAtiende, donde se requiere el RUT del beneficiario.

Otra manera de solicitar los datos al organismo es mediante sucursales de atención; por teléfono llamando al número 101, que opera de lunes a viernes entre 08:00 y 18:00 horas; o mediante videoatención con un ejecutivo, modalidad que funciona de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.