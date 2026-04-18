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    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio

    Desde el organismo señalaron que este semestre en particular, “incluyó de forma excepcional descuentos por correcciones de procesos tarifarios anteriores”.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó el informe técnico preliminar que fija los precios de nudo promedio (PNP) para el segundo semestre de 2026.

    En este proceso se traspasan los precios de las empresas distribuidoras a los clientes regulados.

    En promedio a nivel nacional, las cuentas residenciales tendrán un incremento de 2,4%.

    “El informe preliminar de tarifas eléctricas considera una variación promedio nacional cercana al 2,4% a partir del 1 de julio”, detalló el secretario ejecutivo (s) de la CNE, Mauricio Funes.

    “Este ajuste responde principalmente a una comparación con la tarifa vigente del primer semestre del año 2026, que incluyó de forma excepcional descuentos por correcciones de procesos tarifarios anteriores”.

    El proceso en cuestión que realiza la CNE otorga cinco días hábiles a las empresas correspondientes -desde que son notificadas- para aportar sus observaciones. Posteriormente, la CNE emana el informe definitivo, con el que, publicado en el Diario Oficial, se deberían concretar los ajustes tarifarios a partir del 1 de julio.

    El proceso se da en medio de una postergación del pago de la deuda con las distribuidoras, las que estaba prevista para abril.

    Funes aclaró que ”es importante señalar que sin esos descuentos previos, el promedio nacional mostraría una disminución de tarifas. De esta manera, en términos del promedio nacional, si la comparación se realizara respecto de la tarifa sin dichos descuentos, se observaría una disminución del 1,07%”.

    La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) mandató a estas empresas a cobrar la deuda, que llega a casi los US$ 900 miñlones, el 1 de julio. Aunque el gobierno planifica un proyecto de ley para amortiguar este cobro.

    Más sobre:CNECuentas de la luz

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