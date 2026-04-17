SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock

    Del histórico encuentro en un hotel de Nueva York a la peregrinación de Dylan por Liverpool, el libro Where the Music Had to Go -que acaba de publicarse- rastrea la fascinante relación de admiración y competencia entre los arquitectos de la música moderna.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Fue la veraniega noche del 28 de agosto de 1964. The Beatles habían terminado el primero de los dos conciertos que tenían agendados en el Forest Hills Stadium, de Queens y volvieron a su hotel, el Delmonico en Park Avenue, Nueva York. Mientras los de Liverpool se echaban en lo que encontrasen para sacarse el cansancio, pedían comida y destapaban alguna botella, de pronto tocó la puerta un visitante inesperado. Era Bob Dylan, un referente para el grupo.

    “Era nuestro ídolo”, recuerda Paul McCartney en el libro The Beatles Anthology. “Le admirábamos como poeta y todos teníamos su primer álbum en el que aparecía con su célebre gorra”, agrega sobre esa noche única para la historia del pop.

    Desde ese día nació un vínculo indisoluble entre los Fab Four y el bardo de Minesotta. Esa es la historia que cuenta el libro Where the Music Had to Go: How Bob Dylan and the Beatles Changed Each Other―and the World, del periodista Jim Windolf, editor en el señero The New York Times.

    Bob Dylan en 1965

    El punto de partida es claro: Dylan y los Beatles no evolucionaron en paralelo por casualidad, sino en diálogo constante, a veces explícito, otras soterrado. Windolf reconstruye ese intercambio con una minuciosidad que roza lo obsesivo: actuaciones, sesiones de grabación, encuentros personales, declaraciones públicas e incluso ecos líricos entre canciones. El resultado es una narración densa, pero fascinante, que muestra cómo cada uno empujó al otro hacia territorios desconocidos.

    Uno de los grandes aciertos del libro es mostrar el momento exacto en que esa influencia comienza a operar. La imagen de Dylan en un café de Santa Mónica, colocando en la rockola canciones como She Loves You o I Want to Hold Your Hand, es más que una anécdota: es el instante en que el poeta del folk reconoce la potencia del pop. A la inversa, los Beatles —especialmente John Lennon— encuentran en Dylan una profundidad lírica que pronto intentarán incorporar.

    Ese cruce se vuelve evidente en la transformación estilística de ambos. Dylan abandona progresivamente el purismo folk para electrificarse, mientras que los Beatles comienzan a complejizar sus composiciones, tanto en lo musical como en lo temático. Canciones introspectivas, estructuras menos convencionales y letras más ambiguas aparecen en su repertorio, en un proceso que culminará en obras fundamentales de mediados de los años sesenta.

    Windolf insiste en que esta evolución no fue unilateral ni armónica. Hubo admiración, pero también competencia. La percepción de quién lideraba la vanguardia cultural variaba según el momento, y eso afectaba la relación entre ellos. Paul McCartney recuerda, por ejemplo, la atmósfera casi ceremonial de una visita a Dylan en Londres, donde los Beatles debían esperar turno para ser recibidos, como si acudieran a una suerte de audiencia artística.

    El libro también ilumina aspectos menos conocidos de sus trayectorias individuales. En el caso de Dylan, su errática etapa de 1966 —incluida la célebre gira en la que fue acusado de “Judas”— aparece con una intensidad reveladora. También se exploran episodios como la creación de Like a Rolling Stone y las tensiones en torno a su producción. En paralelo, Windolf revisa las fracturas internas de los Beatles, en especial las tensiones que involucraban a George Harrison, así como su paso por la India bajo la guía de Maharishi Mahesh Yogi.

    George Harrison y Bob Dylan en 1971 AP

    Sin embargo, el corazón del libro está en las canciones. Windolf establece conexiones que van desde lo evidente hasta lo discutible. Algunas relaciones líricas pueden parecer forzadas —comparaciones entre versos específicos que quizá responden más a coincidencias que a influencias directas—, pero en su conjunto logran construir una red convincente de resonancias. “Los dos primeros versos de You’ve Got to Hide Your Love Away demuestran que [Lennon] no se molestaba en ocultar su nueva influencia: ‘head in hand’ recuerda a ‘my head in my hand’ en ‘Honey, Just Allow Me One More Chance’, … ‘face to the wall’ se asemeja bastante a ‘facing the wall’ en ‘I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met)’”, señala el autor. Es decir, la idea de que Lennon escribía en respuesta a Dylan, o que Dylan reaccionaba a los Beatles, deja de ser una especulación para convertirse en una hipótesis bien fundamentada.

    En este sentido, el epílogo resulta especialmente significativo. Allí, McCartney reflexiona sobre la influencia de Dylan: “Bob fue una inspiración. Siempre pienso: ‘Los vándalos se llevaron las manijas’. Esa pequeña frase, entre tantas otras. Es un poco cursi, pero genial”. El zurdo se refiere, por supuesto a la letra de Subterranean Homesick Blues (“The pump don’t work ‘cause the vandals took the handles”).

    Otro elemento destacable es la estructura narrativa. Windolf organiza la historia como dos líneas que avanzan en paralelo hasta cruzarse en momentos clave. Este recurso no solo facilita la lectura, sino que refuerza la idea de inevitabilidad: Dylan y los Beatles estaban destinados a encontrarse, no necesariamente en un sentido físico, sino creativo.

    Bob Dylan

    El libro se abre y se cierra con un gesto cargado de simbolismo: la visita de Dylan, en 2009, a la casa de la infancia de Lennon. Ese acto tardío funciona como una especie de epílogo emocional, una peregrinación que condensa décadas de influencia mutua. Hay en esa escena algo profundamente conmovedor, como si el ciclo iniciado en los años sesenta encontrara finalmente su cierre.

    Where the Music Had to Go no es solo un libro para fanáticos. Es, sobre todo, una reflexión sobre cómo se construye la innovación artística. Windolf demuestra que las revoluciones culturales rara vez son obra de un solo individuo; más bien, emergen de diálogos, tensiones y apropiaciones. En este caso, el intercambio entre Dylan y los Beatles no solo redefinió sus propias carreras, sino que amplió las posibilidades de la música popular.

    Por ahora, Where the Music Had to Go: How Bob Dylan and the Beatles Changed Each Other―and the World, solo se encuentra disponible en inglés, se puede importar desde sitios como Amazon.

    Lee también:

    Más sobre:LibrosJim WindolfBob DylanThe BeatlesLibros CultoLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Parlamento de Portugal prohíbe izar banderas “ideológicas” en edificios públicos, incluyendo las LGTBI

    Sánchez y Lula dicen “no a la guerra” y firman 15 acuerdos de cooperación en su primera cita

    García Ruminot aclara que limitación etaria a gratuidad universitaria “no va a estar” en megarreforma

    Camión de Prosegur atropella a dos mujeres mientras retrocedía: una víctima está en riesgo vital

    Caso Epstein: nuevos llamados a la dimisión de Starmer, acusado de mentir sobre Mandelson

    Con pago en Banco Estado: ministro Alvarado aclara dudas sobre implementación de Bono Gas 2026

    Lo más leído

    1.
    Julio César Rodríguez llega a Mega: tendrá doble función

    Julio César Rodríguez llega a Mega: tendrá doble función

    2.
    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    3.
    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    4.
    Fiel al caso real y con ritmo frenético: así es la serie de Netflix basada en el caso Matute Johns

    Fiel al caso real y con ritmo frenético: así es la serie de Netflix basada en el caso Matute Johns

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    García Ruminot aclara que limitación etaria a gratuidad universitaria “no va a estar” en megarreforma
    Chile

    García Ruminot aclara que limitación etaria a gratuidad universitaria “no va a estar” en megarreforma

    Camión de Prosegur atropella a dos mujeres mientras retrocedía: una víctima está en riesgo vital

    Con pago en Banco Estado: ministro Alvarado aclara dudas sobre implementación de Bono Gas 2026

    Las expectativas y el entusiasmo de Roberto Angelini ante “nuevo ciclo político” marcado por el inicio del gobierno de Kast
    Negocios

    Las expectativas y el entusiasmo de Roberto Angelini ante “nuevo ciclo político” marcado por el inicio del gobierno de Kast

    Envíos de salmón registraron su mejor trimestre de la historia: “Da cuenta de una industria que vuelve a tomar impulso”

    Schmidt-Hebbel considera “muy caro fiscalmente” la rebaja de contribuciones en vivienda de adultos mayores

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    El hábito del sueño que puede proteger tu corazón de infartos y otros problemas cardiovasculares, según un estudio

    Con siete de la UC y uno de Colo Colo: radiografía a la Roja Sub 17 de Ariel Leporati que clasificó al Mundial de Qatar
    El Deportivo

    Con siete de la UC y uno de Colo Colo: radiografía a la Roja Sub 17 de Ariel Leporati que clasificó al Mundial de Qatar

    Con la casa repleta: Colo Colo agota 42 mil entradas para el duelo ante Palestino, en el Monumental

    Fernando Gago deja en suspenso la presencia de Aránguiz en el Clásico Universitario y le hace una promesa a Lucero

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock
    Cultura y entretención

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Parlamento de Portugal prohíbe izar banderas “ideológicas” en edificios públicos, incluyendo las LGTBI
    Mundo

    Parlamento de Portugal prohíbe izar banderas “ideológicas” en edificios públicos, incluyendo las LGTBI

    Sánchez y Lula dicen “no a la guerra” y firman 15 acuerdos de cooperación en su primera cita

    Caso Epstein: nuevos llamados a la dimisión de Starmer, acusado de mentir sobre Mandelson

    El club de los reparadores
    Paula

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico