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    El tibio regreso de Euphoria: sin Jules y con una dedicatoria a sus actores fallecidos

    La exitosa serie de HBO puso fin a cuatro años de ausencia y volvió mostrando los diferentes submundos que habitan sus protagonistas. Mientras Rue trabaja como mula de drogas, Cassie y Nate viven una fantasía a las puertas de su boda. Su retorno dejó críticas, dudas y omisiones, que aquí revisamos.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    El tibio regreso de Euphoria: sin Jules y con una dedicatoria a sus actores fallecidos

    Ya habíamos visto a Rue (Zendaya) en múltiples –demasiadas– situaciones de peligro. Pero nunca la habíamos visto conducir un viejo vehículo a través de una improvisada rampa que le permite abandonar México y volver a Estados Unidos, hasta llegar a pie a Agua Dulce, encontrar refugio en un granero y hacerse pasar por una estudiante de periodismo llamada Ruby ante una religiosa familia.

    Con ese tipo de secuencias, así como otras escenas introducidas a lo largo del capítulo, Euphoria sitúa a su protagonista en un nuevo marco, cinco años después del punto en el que la historia la abandonó al final de la segunda temporada.

    Fotos: HBO

    Al inicio del tercer ciclo –que debutó este domingo en HBO y HBO MaxRue trabaja como mula para Laurie (Martha Kelly), la narcotraficante que se fue de East Highland y a la que le debe una cifra estratosférica. La joven aprendió a tragar bolsas selladas de fentanilo (y expulsarlas) y, con el correr del tiempo, ya se ha convertido en alguien avezado en esa tarea.

    Fiel a su estilo, oculta esa información mientras conversa con Lexi (Maude Apatow), su amiga de infancia. La visita en Hollywood, donde ella da sus primeros pasos y actualmente es asistente en los estudios de Warner Bros. para una afamada realizadora (Sharon Stone).

    En esa ciudad también se desenvuelve Maddy (Alexa Demie): trabaja en la representación de talentos, en específico con el actor Dylan Reid (Homer Gere), la estrella de L.A. Nights, la producción de la que es parte Lexi.

    La imagen de éxito que Maddy transmite en sus redes sociales desata la envidia de Cassie (Sydney Sweeney). Ella y Nate (Jacob Elordi) viven su propia fantasía en los suburbios: mientras Cassie es ama de casas, él ha tomado las riendas del negocio inmobiliario que tenía su padre, Cal (Eric Dane).

    El problema es que Nate tiene dificultades para hacer tanto dinero como su progenitor y no parece tener suficiente para darle a su novia la boda que tanto desea. En respuesta, la joven le da un ultimátum para que le permita subir contenido a OnlyFans, a lo que él accede siempre y cuando oculte su rostro.

    Rue continúa recibiendo los consejos de Ali (Colman Domingo), su mentor y padrino, con quien charla sobre la Biblia y su nueva búsqueda espiritual. ¿Podría encontrar la redención a través de la religión? Difícil saberlo. Pero no parece estar acercándose a esa posibilidad al conocer a Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje), un narcotraficante que visualiza como un posible liberador ante la prisión que supone su deuda con Laurie.

    Aunque las primeras críticas al retorno de la producción han sido mixtas o derechamente frías, Esquire fue uno de los medios que recibió el primer capítulo con mayor entusiasmo. De hecho, optó por un titular elocuente: “Dale una oportunidad a Euphoria”.

    “El primer episodio les recuerda a los espectadores por qué nos sentimos tan atraídos por la serie en un inicio: desde el drama amoroso exagerado hasta el trauma casi insoportable del narcotráfico. Estoy listo para seguir (viendo la serie). Diablos, incluso ver Euphoria por pura curiosidad es mejor que cualquier otra cosa que sintonicemos en la televisión sólo para ver cómo termina”, argumentó.

    Y dedicó elogios a su protagonista: “Zendaya demuestra desde el principio que nunca debemos olvidar que ganó dos Emmy por Euphoria (...) Incluso cuando ya no tengo ni idea de hacia dónde va la trama de Rue ni cuál es el objetivo, me molesta cada vez que dejamos su historia para centrarnos en otro personaje”.

    Por su parte, Vulture tuvo cuestionamientos a una de los hilos argumentales de la nueva temporada, el de los personajes de Sydney Sweeney y Jacob Elordi.

    Si bien reconoció que “tiene sentido que la relación de Cassie y Nate haya evolucionado hacia una fantasía tradicional en la que la esposa sexualmente ‘reprimida’ tiene que negociar con su marido, que es el que mantiene a la familia, para conseguir dinero”, apuntó: “Hay una nueva picardía en la actuación de Jacob Elordi que no es necesariamente mala, simplemente no encaja con lo que sabemos de su personaje. La dinámica de poder entre Cassie y Nate siempre ha oscilado –ella está loca, no es tonta–, pero nunca esperé que Nate le tuviera miedo”.

    La ausencia de Jules y el desenlace de Fez

    Jules (Hunter Schafer) siempre fue uno de los personajes principales de Euphoria. La joven trans que genera un vínculo especial con Rue incluso protagonizó su propio especial, el que se lanzó en enero de 2021 y fue coescrito por la actriz y Sam Levinson, el creador.

    Patrick Wymore

    Para sorpresa de los fanáticos, Jules no apareció en el primer episodio del tercer ciclo. Lo único que sabemos de ella es de boca de Lexi: según supo a través de Maddy, ahora es una sugar baby, es decir, está en una relación con un hombre mayor y con alto poder adquisitivo. La otra información que se reveló anticipadamente –que está concentrada en la escuela de arte– por el momento no es parte del mapa.

    A ojos de Vulture, su omisión en el arranque de la tercera entrega “resulta extraña para un personaje central y evidencia el inestable equilibrio de perspectivas de este inicio”.

    En tanto, el primer capítulo proporcionó información en torno a otra figura de la ficción: Fezco (Angus Cloud), el narcotraficante y amigo de Rue y Lexi, a quien vimos por última vez mientras su casa era el centro de un allanamiento. Ahora nos enteramos de que sigue vivo, que está cumpliendo una condena de 30 años en la cárcel y que Lexi ha evitado contactarse con él.

    Según ha contado Levinson, la muerte de Cloud –fallecido por sobredosis accidental en julio de 2023– lo impactó a nivel personal y sacudió los cimientos de la realización de la tercera temporada. En algún momento, de acuerdo con lo que reveló a The New York Times, ese personaje iba a ser la “columna vertebral” de la trama.

    Al final determinó dejar con vida a Fez como un gesto en respuesta a la tragedia. “No puedo controlar el mundo real. Euphoria, sí. Así que, si no pude mantenerlo con vida en la vida real, al menos puedo hacerlo en la serie”, declaró el creador y director al periódico.

    El primer episodio estuvo dedicado a Cloud, a Eric Dane –quien murió en febrero a raíz de la ELA– y al productor Kevin Turen, cuyo deceso se conoció en noviembre de 2023.

    El segundo capítulo llegará este domingo 19 a las 21:00 horas.

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