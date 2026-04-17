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    El presidente libanés promete que no habrá un acuerdo con Israel que implique la cesión de territorio

    En un discurso a la nación, Joseph Aoun también aseguró que las conversaciones con el gobierno de Israel “no significan ni significarán jamás el abandono” o la “vulneración” de la soberanía nacional, y que no permitirá que "muera un solo libanés más".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Líbano, Joseph Aoun. Foto: Europa Press/Marwan Naamani/dpa - Archivo.

    El presidente de Líbano, Joseph Aoun, prometió este viernes en un discurso a la nación que no firmará un acuerdo para poner fin al conflicto entre el partido-milicia chií Hezbolá e Israel que implique la cesión de su territorio o que vulnere su soberanía nacional.

    “No habrá ningún acuerdo que vulnere los derechos nacionales, menoscabe la dignidad de nuestro pueblo o ceda ni un ápice de territorio nacional”, expresó el presidente, agregando que Líbano ya no es el “peón en el juego de nadie”, sino que es un Estado con su “propia capacidad” de decidir.

    Además afirmó que el país está ante una “nueva etapa”. “Es una etapa de transición: de trabajar por un alto el fuego a trabajar por acuerdos permanentes que preserven los derechos de nuestro pueblo, la unidad de nuestra tierra y la soberanía de nuestra nación”, apuntó Aoun.

    El mandatario declaró que el objetivo de Beirut es “detener la agresión israelí”, lograr la retirada de sus fuerzas y garantizar el regreso tanto de los prisioneros como de los desplazados “con seguridad, libertad y dignidad”.

    En ese sentido, precisó que las negociaciones “no son ni una debilidad ni una retirada ni una concesión” por parte de Líbano. “Es una decisión que nace de la firme convicción de nuestros derechos, de nuestra preocupación por nuestro pueblo y de nuestra responsabilidad de proteger nuestra patria por todos los medios”, argumentó.

    De la misma forma, el jefe de Estado insistió en que las conversaciones “no significan ni significarán jamás el abandono” de sus derechos, “la renuncia” a sus principios o la “vulneración” de la soberanía nacional.

    “No permitiré que muera un solo libanés más, ni permitiré que continúe el derramamiento de sangre de mi pueblo por la influencia de otros o los cálculos de potencias cercanas y lejanas”, afirmó.

    Sus palabras se conocen horas después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asegurara que su país “no ha terminado todavía el trabajo” en Líbano, tras el alto al fuego de diez días acordado entre las partes este jueves, mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Las conversaciones entre Beirut y Jerusalén abordarán la presencia militar de Israel en el sur de Líbano, el retorno de prisioneros libaneses y el complicado desarme de Hezbolá, grupo que se niega a dejar las armas hasta que el Ejército israelí no abandone por completo el país.

    Hasta el momento, casi 2.300 personas han muerto y más de 7.500 han resultado heridas debido a los ataques de Israel contra Líbano que comenzaron el pasado 2 de marzo. Fecha en que el partido-milicia retomó el lanzamiento de proyectiles contra territorio israelí en respuesta a la ofensiva de esta nación y Estados Unidos contra Irán.

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