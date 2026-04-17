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    Proyecta Chile 2050 inicia fase de ejecución con apoyo transversal del mundo político, académico y empresarial

    La iniciativa, que reunió durante dos años a más de 2.000 expertos de todo el país, inicia su segunda etapa con foco en traducir propuestas en políticas públicas y proyectos concretos de largo plazo.

    Por 
    Luis Cerda

    La iniciativa Proyecta Chile 2050, orientada a diseñar una estrategia de desarrollo país de largo plazo, inició este viernes su segunda etapa, centrada en la implementación de propuestas que ya fueron entregadas al Poder Legislativo.

    El proceso, impulsado por la Fundación Encuentros del Futuro, en colaboración con el Senado, la Cámara de Diputados, el Cruch, la Academia Chilena de Ciencias, la Sofofa, la CPC y Congreso Futuro, entre otras instituciones, movilizó durante dos años a más de 2.000 expertos de todo el país.

    Los participantes trabajaron en 20 mesas temáticas vinculadas a áreas estratégicas como salud, energía, inteligencia artificial, economía y democracia, con miras a proyectar lineamientos hacia 2050.

    Las conclusiones, presentadas en una primera etapa a actores del mundo político y productivo, entran ahora en una fase orientada a su bajada institucional, con el objetivo de influir en políticas públicas y soluciones concretas para el país.

    Desde la organización, Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, destacó el carácter transversal del proceso. “Este documento resume el trabajo de más de 2.000 personas, la mayoría académicos y académicas, que se plantearon algo que parecía imposible: pensar un proyecto de país para Chile que sea consensual”, sostuvo.

    Agregó que “cuando hay voluntad de trabajar juntos y dejar de lado las diferencias, Chile puede cobrar mucha fuerza”.

    Respaldo transversal

    Desde el Congreso, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, enfatizó que el desafío ahora es avanzar en la ejecución de las propuestas.

    “Este texto, estas ideas, este diálogo, esta reflexión no puede quedar solamente entre estas cuatro paredes. El compromiso nos corresponde ahora a nosotros para que lo podamos ejecutar”, afirmó.

    En la misma línea, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, valoró el enfoque de largo plazo de la iniciativa.

    “Más de 2.000 profesionales nos invitan a levantar la vista, no al próximo año ni al ciclo político, sino al 2050”, señaló.

    Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, planteó que uno de los principales desafíos será avanzar hacia una economía del conocimiento.

    “Tenemos que generar las condiciones para pasar de una economía de extracción a una economía de conocimiento”, sostuvo.

    A su vez, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, subrayó la necesidad de dar continuidad a las políticas públicas más allá de los ciclos de gobierno.

    “Ni los países ni las ciudades se construyen cada cuatro años. Se requiere una visión de largo plazo”, afirmó.

    Academia y sector productivo

    Desde el mundo universitario, el rector de la Universidad de Valparaíso y representante del Cruch, Osvaldo Corrales, destacó el rol de la investigación.

    “El país no avanzará si no es sobre la base de nuestras grandes investigaciones”, sostuvo.

    Por su parte, el rector de Inacap, Lucas Palacios, advirtió sobre los desafíos tecnológicos y demográficos que enfrenta Chile.

    “No podemos seguir atrapados en la contingencia: necesitamos proyectarnos como país hacia el futuro”, señaló.

    Desde el sector empresarial, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, relevó la colaboración público-privada.

    “El desafío ahora es bajar estas ideas a proyectos concretos que nos permitan llegar al 2050 con esperanza y con futuro”, afirmó.

    Más sobre:Proyecta Chile 2050

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