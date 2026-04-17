Alcaldes oficialistas y de oposición en alerta por anuncio de Kast de avanzar en la eliminación de contribuciones

Un grupo de alcaldes de oposición liderados por Karina Delfino (Quinta Normal) se reunió el miércoles por la noche a ver la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast. Los jefes comunales de izquierda, en todo caso, no eran los únicos atentos al anuncio, pues también estaban expectantes los alcaldes de derecha, especialmente de las comunas de mayores ingresos .

Y es que dentro de los anuncios estaba el de eliminar el pago de contribuciones -impuesto a los propietarios de viviendas- a los mayores de 65 años, medida que impacta directamente en las municipalidades, que usan esos dineros para financiar gran parte de los gastos municipales . Parte de esos dineros, además, se destinan al Fondo Común Municipal (FCM), un arca donde las comunas más ricas suplen a las más vulnerables.

Durante la jornada de este jueves, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó más detalles sobre la medida. Por un lado, ratificó que eliminar este pago implica US$ 200 millones menos de recaudación. De ese total, dijo, US$ 130 millones van al FCM, dinero que, según explicó, será “restituido” a los municipios con dineros fiscales. Ello deja unos US$ 70 millones que los municipios efectivamente dejarían de recaudar, y que de inmediato enciende las alertas por las estimaciones de afectación directa a las comunas de mayores recursos, que son las que más ingresos perciben por contribuciones, pero que no verían este dinero restituido.

Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea.

Por ahora se desconoce el desglose de esos US$ 200 millones y cuánto deja de percibir concretamente cada comuna . Los municipios, de hecho, han dicho no tener el detalle del dinero recaudado de mayores de 65 años, mientras que la Tesorería General de la República (TGR), en una respuesta vía Ley de Transparencia a La Tercera del 7 de abril, dijo “no contamos con los datos de las personas que pagan contribuciones desagregado por rango etario”.

A nivel genérico, el reporte del primer semestre de 2025 de la TGR detalla que -considerando todas las edades-, las comunas que más recaudaron fueron Las Condes ($ 130.247 millones), Lo Barnechea ($ 63.480 millones), Santiago ($ 62.848 millones), Vitacura ($ 57.666 millones) y Providencia ($ 49.781 millones). Mientras que las mayores receptoras del Fondo Común Municipal fueron Puente Alto ($ 40.829 millones), Maipú ($ 33.563 millones), Valparaíso ($ 19.026 millones) y La Florida ($ 18.807 millones).

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), dice que “no nos puede extrañar este anuncio, era una medida que el propio Presidente ya había planteado en campaña. Nos parece razonable y justo aliviar la carga a los adultos mayores, y en ese sentido valoramos la iniciativa. Pero también es importante decir con claridad que esto tiene un impacto directo en las finanzas municipales. Comunas como Lo Barnechea, que es la segunda que más aporta al Fondo Común Municipal, podrían ver una merma relevante en recursos que hoy financian programas sociales , seguridad y servicios básicos para nuestros vecinos”.

En ese sentido, agrega que “compartimos el objetivo de ir en ayuda de los adultos mayores, porque es una medida que reconoce el esfuerzo de toda una vida. Pero acá hay un equilibrio que cuidar: avanzar en beneficios sin debilitar la capacidad de los municipios de seguir respondiendo a las necesidades de la comunidad. Por eso es clave conocer cuanto antes el mecanismo de compensación que se ha anunciado”.

La alcaldesa de Vitacura, Carolina Merino (Evópoli), se extiende con que “efectivamente tenemos un problema en el cálculo de las contribuciones en nuestro país. En especial la revalorización del suelo está generando saltos desproporcionados en las contribuciones de adultos mayores, incluso en viviendas que no han experimentado mejoras (...) Estamos a la espera de conocer el proyecto de ley anunciado por el gobierno y que en la instancia legislativa se revise tanto la forma en que se calculan las contribuciones, como los mecanismos que permiten focalizar a los beneficiarios de estas exenciones, sin afectar las arcas municipales que tienen por finalidad ir en ayuda de los vecinos de distintas comunas”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Foto: Dedvi Missene. Dedvi Missene

Su par de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), detalla que “llevamos años empujando eliminar las contribuciones a los adultos mayores en su primera vivienda, por lo que valoramos enormemente que el gobierno nos haya escuchado para beneficiar a miles de mayores que hoy están pasando por situaciones económicas difíciles. Ahora el desafío es avanzar en un sistema que asegure el financiamiento para los municipios a través del Fondo Común Municipal”.

Desde Providencia, Jaime Bellolio (UDI), dijo que “eximir del pago de contribuciones a las personas mayores va en la dirección correcta. Sin embargo, es importante tener certezas del mecanismo de compensación que se aplicará a los municipios. En Providencia entregamos $ 135 mil millones anuales al Fondo Común Municipal, de ese monto, $70 mil millones son por concepto del pago de contribuciones. Si esos ingresos bajan, no sólo afecta al aporte, también al presupuesto municipal, con el que no solo atendemos las necesidades de nuestros más de 170 mil vecinos, sino que también a las más de dos millones de personas que vienen a la comuna cada día como población flotante”.

El jefe comunal de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sostiene que “es una buena noticia que se escuchara el poder dar alivio a muchos vecinos mayores. Ahora nos falta aliviar a la clase media congelando las contribuciones al momento de comprar una propiedad. Se puede más. Basta de un Estado que especula con el esfuerzo por comprar la casa propia. Hay que dar más pasos. Se puede,por ejemplo, operar una especie de seguro de cesantía que congele el pago en caso de desempleo o ausencia de ingresos por enfermedad grave. Hay mucho por hacer para buscar soluciones a los vecinos”.

Oposición

Durante este mismo jueves, además, un grupo de 60 alcaldes de oposición se habían plantado contra el anuncio de Kast. En una misiva advirtieron que “hoy el Fondo Común Municipal corre riesgo, y si bien el gobierno anuncia la compensación, no se establecen los mecanismos claros de retribución, ni menos se nos ha invitado a ser parte de esa conversación".

“Hoy solo el 23% de los hogares de mayor valor pagan contribuciones. Y la gran mayoría de las personas mayores de nuestro país están eximidas de su pago por razones sociales. Y si bien siempre estaremos dispuestos a revisar la correcta y justa implementación de esta política, la medida propuesta por el gobierno está lejos de ayudar a la clase media, sino que solo beneficia únicamente a personas mayores de 65 años con ingresos por sobre los $ 2.000.000, y con propiedades con un avalúo fiscal mayor a $ 200 millones, como varios ministros, diputados, alcaldes o empresarios, quienes nos parece justo que paguen un impuesto territorial en favor de las comunas más pobres de nuestro país”, agregaron, pidiendo al Congreso votarlo en contra.

En todo caso, otros alcaldes dijeron que esperan conocer más el detalle antes de referirse a la fórmula.