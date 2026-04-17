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    Ya suman 17 las salidas: Renuncia Ángela Valdebenito al cargo de seremi de las Culturas de Aysén

    La información fue confirmada por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, desde donde señalaron que el reemplazo será comunicado "oportunamente".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Angela Valdebenito renuncia a la seremia de las Culturas en Aysén.

    Este viernes, se conoció una nueva renuncia en los nombramientos regionales del gobierno de José Antonio Kast. Se trata de la secretaria regional ministerial (seremi) de las Culturas de la Región de Aysén, Ángela Valdebenito, quien alcanzó a estar 18 días en el cargo.

    Con esto ya suman 17 nombramientos caídos, entre los que renunciaron luego de asumir y otros que no pudieron recibir las carteras.

    La información fue confirmada a través de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, entidad que señaló que Valdebenito presentó su renuncia voluntaria, por el cual había renunciado a su cargo de concejala en la comuna de Chile Chico.

    Según consignan medios locales, la dimisión de Valdebenito tuvo motivaciones personales y desde Culturas, señalaron que la designación de una nueva autoridad será comunicada oportunamente.

    Cuando fue nombrada la ingeniera en ejecución en Administración de Empresas, llegaron cuestionamientos a su designación por la falta de experiencia en el área de las Culturas.

    Desde entonces, en las redes sociales de la ahora exautoridad, primaron publicaciones acusando “violencia digital” en su contra.

    A modo de ejemplo, el 7 de abril pasado, Valdebenito publicó que “pienso y sostengo que ser amables entre nosotras también implica ser amables con nosotras mismas. (...) Que nunca falte la sororidad, las palabras que abrazan y la certeza de que ser una misma, con todo lo que somos, ya es suficiente”.

    Esa misma semana también publicó un afiche con la consigna de “no a la violencia en las redes sociales”, aunque acompañó la imagen con un texto que señalaba que solo se trataba de una reflexión y “nada personal”.

    Con todo, ayer durante la noche, posteó -antes de conocerse su renuncia-, que “jamás me rendiré; aunque caiga mil veces, mil y una me levantaré, porque tengo a Dios, a mi familia y a mis amigos como mi fuerza. Soy valiente, y no hay tormenta que no pueda resistir”.

    Más sobre:Seremi CulturasAysénÁngela Valdebenito

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