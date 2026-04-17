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    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    El Minvu mantiene vigente el trámite dirigido particularmente a familias damnificadas por los incendios forestales de enero 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Subsidio de Arriendo de Vivienda. Foto referencial: Getty Images.

    Actualmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) mantiene vigente un llamado especial para la postulación al Subsidio DS49, dirigido a familias damnificadas por los incendios forestales de enero de 2026.

    Según indican desde la cartera en su sitio web, el proceso fue diseñado para facilitar la ayuda en las comunas de Concepción, Penco y Tomé de la Región del Biobío.

    La entrega de dichos subsidios habitacionales corresponde al llamado Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, en la modalidad de Autoconstrucción Asistida, para los grupos mencionados.

    Ante el proceso, el organismo indica que “se enmarca en la declaratoria de zona de catástrofe y en las atribuciones excepcionales del Minvu para atención de emergencias habitacionales, manteniendo control institucional, trazabilidad administrativa y resguardo normativo”.

    Cómo postular al Subsidio DS49

    El Minvu indicó que el Subsidio DS49 tendrá procesos mensuales hasta noviembre, donde podrán participar familias de Concepción, Penco y Tomé, que además se encuentren inscritas al último día hábil de cada mes.

    Los grupos que postulen también deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    • Contar con la Ficha Técnica N°2 de evaluación de daños del Minvu.
    • Acompañar la declaración de núcleo familiar en el formato que proveerá el Serviu.
    • Acreditar terreno mediante una declaración jurada simple de dominio en el formato que proveerá el Serviu.
    • Tener RUN vigente.
    • Contar con asesoría de una Entidad Patronincante, pudiendo ser personal natural o jurídica, púnlica o privada, con o sin fines de lucro. Su función será recopilar y presentar los antecedentes de las familias ante el Serviu para posteriormente desarrollar el proyecto habitacional.
    Más sobre:ViviendaSubsidiosBeneficiosSubsidio DS49PostulacionesPostularPlazoRequisitosMinvu

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