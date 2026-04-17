Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

Actualmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) mantiene vigente un llamado especial para la postulación al Subsidio DS49, dirigido a familias damnificadas por los incendios forestales de enero de 2026.

Según indican desde la cartera en su sitio web, el proceso fue diseñado para facilitar la ayuda en las comunas de Concepción, Penco y Tomé de la Región del Biobío.

La entrega de dichos subsidios habitacionales corresponde al llamado Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, en la modalidad de Autoconstrucción Asistida, para los grupos mencionados.

Ante el proceso, el organismo indica que “se enmarca en la declaratoria de zona de catástrofe y en las atribuciones excepcionales del Minvu para atención de emergencias habitacionales, manteniendo control institucional, trazabilidad administrativa y resguardo normativo”.

Cómo postular al Subsidio DS49

El Minvu indicó que el Subsidio DS49 tendrá procesos mensuales hasta noviembre, donde podrán participar familias de Concepción, Penco y Tomé, que además se encuentren inscritas al último día hábil de cada mes.

Los grupos que postulen también deberán cumplir con los siguientes requisitos: