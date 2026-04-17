Celebran por partida doble: el millonario premio que se embolsaron la UC, Coquimbo y Audax por sus triunfos coperos

Universidad Católica celebra por partida doble en la Copa Libertadores. Por el lado deportivo, el histórico triunfo por 2-1 sobre Cruzeiro en Belo Horizonte le permitió al equipo dirigido por Daniel Garnero asegurar sus primeros puntos en el grupo. Se trata de unidades valiosas, porque los de la franja venían de caer en su estreno copero contra Boca Juniors, en el Claro Arena, donde dejaron una mala imagen.

Esta vez fue distinto. Los cruzados se impusieron con fútbol, categoría y personalidad al gigante brasileño, lo que les permitió traerse del estadio Mineirao mucho más que una épica victoria. Esto se debe a que la Conmebol establece un incentivo al mérito deportivo específicamente para aquellos equipos que consigan victorias en la fase de grupos de las competencias internacionales.

Los millones que se embolsaron la UC, Coquimbo y Audax por sus triunfos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

En este contexto, la UC se embolsó US$ 340.000 por doblegar a Cruzeiro, gracias a los goles de Justo Giani y Jimmy Martínez. Este monto se suma a los US$ 3.000.000 que recibe cada club por participar en la fase grupal de la Copa Libertadores (un millón de la divisa estadounidense por cada partido de local, que se paga al día siguiente de disputado el encuentro).

Asimismo, Coquimbo Unido también obtuvo un suculento cheque tras derrotar por 2-0 a Universitario de Deportes, en el estadio Monumental de Lima. Recursos importantes para cruzados y piratas. Este incentivo es solo por ganar, de local o de visita. No hay bono por empates.

En caso de que ambos consigan avanzar a los octavos de final, recibirán 1,25 millones de dólares adicionales. Mientras que serán 1,7 millones de la moneda norteamericana si alcanzan los cuartos de final y otros US$ 2,3 millones por meterse en las semifinales.

De adjudicarse el certamen más importante del continente a nivel de clubes, la Conmebol le entregará 25 millones de dólares al campeón y siete millones al otro finalista.

Por su parte, en la Copa Sudamericana, Audax Italiano fue hasta Río de Janeiro para vencer por 2-1 a Vasco da Gama, en un duelo en que los brasileños sufrieron dos expulsiones. Por haber ganado, los floridanos obtuvieron un bono por mérito de US$ 125.000, que se añaden a los US$ 900.000 que recibirán por disputar la fase de grupos del torneo.

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