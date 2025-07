Esteban Pavez se lanza contra Piero Maza: “Marcelo Díaz me pega un charchazo y me expulsa a mí; una locura”

Colo Colo lo pasa mal y Jorge Almirón se hunde. El conjunto albo cayó por 2-1 ante Universidad de Chile, que volvió a ganar un Superclásico en el Estadio Nacional tras 12 años.

En ese sentido, Esteban Pavez, que recibió una polémica tarjeta roja, lamentó la derrota alba y se lanzó contra el juez Piero Maza. “Fue un partido para ganar, ni siquiera empatar. Creo que hicimos un gran primer tiempo. Creo que ahí nos faltó que meterla, la verdad, pero creo que hicimos un gran partido, concentrado en todo momento”, comenzó señalando el capitán del Cacique en TNT Sports.

“Fueron tres goles de penal, la verdad que fue bastante extraño todo lo que pasó hoy día. Obviamente hay calentura porque creo que el equipo hoy no merecía perder. A lo mejor sí los partidos pasados, pero este partido no”, continuó.

Los dardos de Pavez

Pavez criticó duramente lo realizado por el árbitro del partido: “El equipo obviamente que está dolido con todo lo que está pasando y hoy salimos con todo. Obviamente que es frustrante lo que pasó hoy en día. No me gusta nunca hablar de arbitraje, pero creo el segundo penal, para mí, no sé, todavía no lo veo, lo voy a revisar; pero creo que es contacto de fútbol. Lo tranca y después le pega. Es lo que vi yo, a priori”, indicó.

“Obviamente que uno se va caliente. Después me expulsa a mí. Me pegan a mí y me expulsa a mí. No sé, una locura. No me gusta hablar del árbitro, pero la verdad que me tiene re caliente”, añadió.

También entregó detalles de su expulsión. “Marcelo Díaz me tira un charchazo. Obviamente le digo un par de palabras, lógico, de calentura y me expulsa por eso. La verdad que es increíble, es increíble, sobre todo un árbitro como Piero Maza, que hace poco estuvo en un partido importante. Pero bueno, no quiero hablar de eso, la verdad que estoy caliente por lo que pasó atrás de la cancha porque creo que hoy ni siquiera era para empatar el partido”, dijo.

“El partido pasado fue muy malo. Hoy se jugó más, el equipo presionó en todo momento, nunca nos echamos atrás. Nos pasaban a uno y habían dos, tres, cuatro compañeros. Creo que eso es lo que quiere uno. Sabemos que el compromiso es lo más importante y la única forma de salir de este mal momento, es hacer lo que hicimos ya sobre todo en el primer tiempo. Si pasan uno, están otro, otro. Eso es Colo Colo. Uno puede perder, hay formas y formas, pero como digo, hoy era un partido para no perder. La U en ningún momento nos pasó por encima y calentura por lo que pasó, el resultado”, sentenció Pavez.

Dudas en torno a Almirón

En zona mixta, Pavez continuó con su análisis. “Uno se va caliente porque no era para perderlo, lo mínimo era un empate. Y caliente por todo lo que ha pasado. Veníamos con toda la ilusión de ganar, nos duele perder de esta forma. Dos penales, la U no llegó ni tuvo llegadas claras. Nosotros tuvimos tres o cuatro el primer tiempo para hacer algo más y no pudimos. Nos quedamos con una sensación bastante amarga”, dijo.

“Somos súper autocríticos. Ha sido una temporada mala, han sido seis meses bastante malos. El equipo a veces no funciona bien. Creo que hizo un correcto partido”, añadió.

El capitán albo también entregó detalles del complejo contexto que vive Jorge Almirón. “Esperemos que siga, la verdad es que esa decisión no es mía, es de la dirigencia. No sé qué irá a pasar con el profe, la verdad. El lunes ya volvemos a los entrenamientos con todo pensando en el próximo partido”, señaló.

“El presidente lo respaldó hace poco, después de todas esas cosas que pasaron, que se iba, que no había dinero. Estuvo muy mal manejado todo. Yo creo que si lo respalda, va a estar hasta fin de año. Si no, que tomen la decisión luego porque uno no puede estar así. Él no puede estar todos los días sin saber si sigue o no sigue”, cerró.