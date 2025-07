“Voy con tiro de esquina”: el amplio y polémico historial de Piero Maza, juez del Superclásico que desquició a Colo Colo

Piero Maza regresó al Superclásico y lo hizo como protagonista absoluto. El juez, que no arbitraba un duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile desde 2022, volvió a estar en el foco. Esta vez, en la victoria azul por 2-1. Cobró tres penales, expulsó a dos jugadores (uno en cada equipo) y debutó con una medida inédita en el fútbol chileno: explicó dos de sus cobros por altoparlante, como ocurre en otras competencias como la Liga MX. La FIFA también lo implementó en el Mundial de Clubes.

Su actuación no pasó inadvertida. La molestia colocolina se evidenció de inmediato tras el pitazo final. El capitán Esteban Pavez fue uno de los primeros en expresar su disconformidad: “Fueron tres goles de penal. Todo fue bastante extraño. No me gusta hablar del árbitro, pero estoy muy caliente”, dijo. Y agregó que fue agredido por Marcelo Díaz antes de ser expulsado. “Me pegan a mí y me expulsan a mí”, insistió.

Díaz, por su parte, reconoció su intención de provocar al volante albo. “Sabía que tenía amarilla, al igual que Vegas y Amor. Los estaba buscando. Había que echar a uno”, confesó sin rodeos. También aprovechó de criticar la primera tarjeta que recibió: “No era para amarilla”.

Las quejas se replicaron en varios jugadores del cuadro albo. Emiliano Amor cuestionó el penal sancionado en su contra. “Me cobró por una foto. No vio la jugada”, sostuvo. Sebastián Vegas fue más duro: “Me parece una burla. Tener VAR y no apoyarse en él, es ridículo. Así influyen en el resultado”, disparó.

Maza vuelve a estar en el ojo público. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Incluso desde el cuerpo técnico albo salieron reproches. Uno de los asistentes de Jorge Almirón increpó a Maza tras el pitazo con una acusación directa: “Ya está, tienen que salir campeones”.

Un árbitro con historial

Lo ocurrido en el Estadio Nacional no es un episodio aislado en la carrera del juez. A sus 40 años, Maza ha protagonizado varias polémicas tanto en Chile como en el extranjero. Desde 2018 cuenta con el parche FIFA.

En Arabia Saudita, fue blanco de duras críticas de Steve Gerrard, entonces DT del Al-Ettifaq, quien cuestionó una expulsión que atribuyó a la presión del rival. “Nunca vi una decisión tan mala”, aseguró. Cristiano Ronaldo también mostró su disconformidad en ese encuentro, luego de que Maza le anulara un gol y expulsara a un compañero. Maza fue llevado en una comitiva de jueces extranjeros para dirigir en la King Cup.

En el plano local, el réferi ha estado en el centro de la controversia en varios partidos. Una de las más recordadas fue en febrero de 2020, en el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. A pesar de una clara falta de Leonardo Valencia sobre Edson Puch, Maza no cobró penal y mantuvo su decisión incluso tras revisar el VAR. “Voy con tiro de esquina”, dijo. El episodio le valió una sanción y un llamado de atención pública por parte de Enrique Osses, entonces presidente de la Comisión de Árbitros.

“Existe un error de interpretación. Tocar la pelota no exime de cometer falta”, explicó Osses, quien además reconoció que el árbitro “cerró su visión” y se mostró “bastante acongojado” por la equivocación.

En 2022, Maza fue incluso desvinculado por Javier Castrilli, medida que no prosperó por presión del sindicato de árbitros, que exigió su reincorporación, junto a los otros despedidos, y la salida del argentino de la jefatura del referato nacional.

Otra polémica se vivió en 2023, cuando utilizó tarjetas personalizadas con su nombre e imagen, lo que obligó a Roberto Tobar, actual presidente de la Comisión de Árbitros, a pedirle que dejara de usarlas.

En 2016 se hizo viral por primera vez, cuando le lanzaron empanada lanzada desde las tribunas. Se repitió en 2022, esa vez con un iPhone.

Tampoco ha estado exento de cuestionamientos por su actitud dentro del campo. En 2021, Fernando de Paul lo acusó de haberse dirigido en malos términos a un jugador joven de la U. “No influyó en el resultado, pero el trato fue inaceptable”, afirmó.

En 2023, Maza fue protagonista de otro episodio insólito. En un duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano, el delantero cruzado Fernando Zampedri lo criticó por obstruir una jugada de ataque. “Un árbitro de Primera División no puede estar en ese lugar, donde va a suceder la jugada”, dijo. La situación dio la vuelta y el medio español Sport lo calificó con dureza: “El árbitro peor ubicado de la historia”.