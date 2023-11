Steven Gerrard arremete contra Piero Maza: “Perdimos contra el árbitro; nunca en mi carrera vi una decisión tan mala”

Steven Gerrard no está conforme. Al contrario, está preocupado. El DT de Al-Ettifaq siente que su derrota ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo no fue justa. De hecho, arremete contra el árbitro, Piero Maza. Lo culpa directamente del resultado. El chileno, además de impartir justicia en la liga nacional, trabaja esporádicamente en Arabia Saudita. En esta ocasión nadie quedó conforme con su cometido.

Por los dieciseisavos de la King’s Cup, la escuadra de CR7 venció por la mínima a los dirigidos por el británico, con gol de Sadio Mané. Las polémicas fueron repartidas. “Me pareció un partido fantástico, emocionante de principio a fin. Pero el juez tuvo mucho que decir sobre el resultado del partido. Enhorabuena al Al Nassr, un buen equipo con buenos jugadores y un buen entrenador. Les deseamos suerte en el futuro. Nosotros no perdimos contra el Al Nassr, esta noche perdimos contra el árbitro, desafortunadamente”, indicó la leyenda del Liverpool.

El exfutbolista reclama puntualmente por la expulsión de Ali Abdullah Hazzazi, que los obligó a jugar el alargue con diez jugadores en el campo. “Me convertí en profesional en 1997 y nunca había visto una decisión tan mala como esa. El silbante dijo que había expulsado a mi jugador por la reacción de los jugadores del Al Nassr, así que si ese es el caso”, disparó.

“He visto miles y miles de partidos. Jugué mil partidos, eso en el fútbol se llama falta táctica profesional. No era peligroso. No fue malicioso y no fue agresivo. Eso no es una tarjeta roja, en cualquier partido de fútbol, en cualquier país, en cualquier nivel es una tarjeta amarilla”, insistió el estratega.

Piero Maza amonestó a Cristiano Ronaldo y expulsó a un jugador de cada equipo.

El reclamo de Cristiano

Cristiano Ronaldo tampoco quedó conforme con el accionar de Piero Maza. Con gestos, el artillero rechazó el accionar del chileno. Sobre el final del primer tiempo le anuló un gol a Al Nassr por fuera de juego y también expulsó a Anderson Tallisca, compañero del portugués, por golpear a un rival. Todos esos antecedentes solo consiguieron aumentar la ira de la megaestrella del fútbol mundial hacia el árbitro nacional.

El desencuentro definitivo se produjo en los 56′, cuando la exfigura del Real Madrid, el Manchester United y la Juventus se acercó al borde de la cancha para dialogar con el cuarto árbitro.

La visita no solo sirvió para conversar con el juez administrativo. Aprovechando la cercanía de las cámaras de la televisión, el portugués realizó el gesto que, seguramente, quedará marcado en la trayectoria del chileno. Pidió que lo cambiaran a vista y paciencia de todos.