“Confirmo mi decisión, voy con tiro de esquina”: las numerosas polémicas de Piero Maza, el árbitro apuntado por la U

Piero Maza (37 años) tomó un protagonismo en el último duelo entre Universidad de Chile y Everton que no quería tener. En la escuadra azul sostienen que el réferi, en conjunto con el VAR, terminaron perjudicando a los laicos que tenían la posibilidad de dejar atrás la opción de perder la categoría.

El juez FIFA desde el año 2018 realizó su estreno como árbitro principal en el torneo de Primera División chileno en 2014, siguiendo con la actividad hasta el pasado 4 de abril cuando fue desvinculado junto a otros jueces por el expresidente de la Comisión de Árbitros, Javier Castrilli.

Sin embargo, fue reincorporado a sus funciones después de la salida del argentino, tras la presión generada por el sindicato de árbitros.

En la temporada actual ha estado presente tanto en el fútbol local como internacional. En este segundo plano ha dirigido duelos de la Fase 2 de la Copa Libertadores, tres duelos de la fase de grupos, incluyendo el triunfo de Boca Juniors sobre Deportivo Cali y la semifinal de vuelta entre Flamengo y Vélez Sarsfield, con la que el cuadro de Arturo Vidal y Erick Pulgar se inscribió en la final.

En la Copa Sudamericana ha dirigido siete encuentros, incluyendo choques de las fases de entrada, grupos, octavos y cuartos de final.

Pero esto no es todo. Debido a que fue el encargado de arbitrar el choque entre Italia y Argentina en la llamada Finalissima entre los campeones de la Eurocopa y Copa América, tuvo la posibilidad de ir hasta Arabia Saudita para controlar las acciones en dos duelos de la Saudi Pro League del país.

A nivel nacional, suma 16 partidos en el torneo de Primera División, destacando su presencia en el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo (1-3), disputado en julio en el estadio Fiscal de Talca.

En resumen, esta temporada ha arbitrado en 31 partidos, mostrando 173 tarjetas amarillas, expulsando a dos jugadores por doble amonestación, cinco de forma directa y ha cobrado 12 penales.

Piero Maza durante la Finalissima entre Italia y Argentina. Foto: Reuters.

Controversias y curiosidades

Sin duda, uno de los arbitrajes más polémicos y deficientes de Piero Maza tuvo lugar en el estadio Monumental, en un clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, disputado en febrero de 2020. Eran los primeros meses del VAR en Chile.

Albos y cruzados protagonizaban un entretenido partido en Macul, cuando una jugada entre Edson Puch y Leonardo Valencia marcaría para siempre al réferi. El atacante de la UC enganchó y fue derribado dentro del área por el colocolino, cayendo al suelo. Penal claro.

En primera instancia, el árbitro cobró tiro de esquina, pero ante el evidente error, Maza fue llamado por el VAR para evaluar una posible pena máxima. Sin embargo, pese a la claridad de las imágenes, el juez insistió en su postura, no quiso cobrar penal y ratificó su decisión inicial, argumentando que Valencia había rozado la pelota antes de contactar el pie de Puch.

Su insólita explicación se pudo escuchar con detalles durante la transmisión oficial del partido, quedando para la posteridad: “Quiero ver el ángulo en el que el de Colo Colo roza el balón. Detenlo ahí... ¡Ahí está! Primero es el contacto de Leo Valencia, toca el balón y después toca al jugador Puch. Confirmo mi decisión, voy con tiro de esquina”.

En ese mismo partido, la barrabrava del Cacique lanzó bombas de estruendo y petardos a la cancha, cuando su equipo caía por 0-2 ante los cruzados. La pirotecnia le causó heridas y un trauma acústico al delantero local Nicolás Blandi. No obstante, pese a la gravedad de los hechos, Maza tardó varios minutos en tomar la decisión de suspender el partido.

Su mal arbitraje le costó un castigo de la ANFP y una reprimenda pública de Enrique Osses, quien era el presidente de la Comisión de Árbitros en ese entonces. “La resolución no solo mía, sino de toda la Comisión de Árbitros es que existe un error en la interpretación de Piero, en la evaluación de la jugada inicial y posterior revisando el VAR, porque el tocar la pelota no exime al jugador de que posteriormente haya cometido una falta castigable con lanzamiento penal”, sostuvo el exjefe de los jueces.

“La tecnología funcionó, pero el partido es dirigido por un ser humano, que tuvo una apreciación distinta, está bastante acongojado por haber tomado una decisión errada, haber cerrado su visión, porque él se centró en si tocaba o no el balón, pero no vio el contexto de la jugada, pero errar es humano y estamos para acompañarlo y para ayudarlo y así mejoremos todos”, agregó Osses, en aquella oportunidad.

Por la Primera B, en 2019, también tomó una determinación bastante cuestionada. En el minuto 51 del duelo entre Deportes Puerto Montt y Cobreloa, en el estadio Chinquihue, el juez sancionó una inexistente falta penal sobre Nicolás Gauna, ante la incredulidad del equipo minero. En las imágenes de la transmisión televisiva quedó claro que el jugador sureño se dejó caer groseramente.

Además, en 2021, Fernando de Paul acusó malos tratos de Maza hacia uno de los jugadores de Universidad de Chile en el duelo contra Cobresal que se disputó en Rancagua. “Fuimos a conversar con el árbitro, no por jugadas puntuales ni nada, no influyó, pero trató de mala manera a un compañero joven nuestro. No merece el trato que recibió, nos dio mucha impotencia”, señaló en dicha oportunidad tras el partido.

Entre las curiosidades que han acompañado su carrera está una situación que se produjo en un partido entre Unión La Calera y Palestino, que se disputó en Quillota. El juez debió interrumpir el encuentro por algunos minutos, debido a que habían arrojado a la cancha una empanada, la cual llevó hacia donde se encontraba el cuarto árbitro para dar a conocer a las autoridades los objetos que se estaban arrojando.