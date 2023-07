La tarjeta con logo personalizado puede meter en líos a Piero Maza

Piero Maza se ganó la atención el fin de semana. Al margen de su actuación general en el partido entre Universidad Católica y Coquimbo Unido, el juez sumó protagonismo por una particularidad: las características de la tarjeta amarilla que exhibió en el partido entre cruzados y piratas.

El juez internacional optó por una cartulina personalizada. La vieron de cerca los locales Alfonso Parot, Alexander Aravena, Ignacio Saavedra y Cristián Cuevas. Por la visita, la pudieron contemplar a centímetros Diego Sánchez, Salvador Sánchez, Dylan Glaby y Matías Palavecino. Por la televisión fue posible compartir tales visiones. En los monitores se podía observar con claridad que contenía una imagen del juez en señal de cobro, la mención a la FIFA y su nombre.

¿Es reglamentario?

La exhibición no solo les llamó la atención a los hinchas. También se llevó la de los integrantes de la Comisión de Árbitros, quienes revisarán si, en efecto, se trata de una vulneración reglamentaria. “Lo vamos a evaluar”, se limitan a contestar “No está informado”, añaden respecto de la notificación que el juez pudo hacer llegar, a modo de consulta. La situación es el corolario de un fin de semana complejo para la actividad, reflejado en el grave error doble de Cristián Garay en el partido entre Everton y Unión Española.

La FIFA es enfática en prohibir la emisión de mensajes de cualquier tipo en las camisetas, pero no hay alguna especificación respecto del emblemático instrumento que ocupan los jueces para graficar la gravedad de las sanciones. Esa es, precisamente, la motivación por la que habrá que revisar si, en efecto, la idea de Maza vulnera alguna disposición.

Lo que está claro es que la tarjeta personalizada de Maza no es una idea suya. “Hace pocos días vino una terna a los partidos de Chile con Cuba y República Dominicana. Uno de los árbitros era Nicolás Lamolina, hijo de Francisco, quien me regaló una tarjeta que viene con el nombre de él. Me llamó la atención”, confidencia, por ejemplo, Gastón Castro, ex presidente de la Comisión de Árbitros. En el caso de las tarjetas del argentino, se pueden observar su nombre, los logo de la AFA y de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y, además, el de una marca deportiva justo en el centro, la zona más visible.

La tarjeta amarilla que ocupa Nicolás Lamolina.

Cambio de era

Al margen de lo que se dictamine desde el punto de vista técnico, lo evidente es que los árbitros están experimentando un cambio de era. De hecho, en el mismo fútbol chileno es posible advertir que lucen publicidad en las camisetas. Esos ingresos van a parar directamente al sindicato que los agrupa.

Castro se remonta a sus inicios en el arbitraje para recapitular respecto de las amonestaciones. “Partí con las amarillas. Las nuestras eran solo con el color. Después, la FIFA les puso el logo. Cuando vi esto, me pareció que el arbitraje ha tomado cierto marketing. Los tiempos han cambiado”, explica.

“Para mí es novedoso, pero no sé si vulnera el reglamento. No sé si esto está legislado o no. Hasta que yo estuve al frente de los árbitros, eran amarillas o rojas, nada más. Hoy, los árbitros tienen hasta publicidad en la camiseta. Son los nuevos tiempos”, sentencia.