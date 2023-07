“El fútbol no ha sido capaz de llevar adelante los cambios”: la intervención que Jaime Pizarro prepara para la ANFP remece al balompié nacional

Jaime Pizarro pretende revolucionar el fútbol chileno. Removerle los cimientos más profundos. Una estructura que data de hace unos 20 años, pero que pocos se han atrevido a tocar. La actividad deportiva que más concita interés en el país está en la mira. Por varias razones. El ministro del Deporte apunta puntualmente a las más contingentes: la participación de los representantes de futbolistas en la propiedad de los clubes y la separación de roles entre la ANFP y la Federación de Fútbol. En la primera es categórico: quiere terminar con ese vínculo. “Hay que apuntar a que, efectivamente, toda la situación de quienes intervienen en el mercado deportivo esté absolutamente aclarada, si es del ámbito federado, de la liga o de la intermediación”, declara este domingo, en El Deportivo. En la segunda, apunta por definir claramente el contexto en que se moverá cada una. “Las federaciones y las asociaciones tienen labores distintas, que no se deben superponer, porque de lo contrario se generan problemáticas de gestión, de responsabilidad…hemos visto y es de dominio público, las dificultades comerciales que se han debido enfrentar por la salida de múltiples auspiciadores, algunos históricos. Eso es un tema estratégico y comercial que debe ser de la Federación”, acota en el segundo.

Ambas materias han sido abordas en el parlamento. Concretamente, desde 2018 se está tramitando un proyecto que modifica la actual ley que rige a las sociedades anónimas deportivas profesionales, la estructura jurídica de la mayor cantidad de los clubes en la actualidad. La iniciativa está estancada en la Comisión de Constitución del Senado.

Trabajar sobre lo que hay

Matías Walker, el impulsor de las modificaciones, valora la intención de Pizarro de abordar las principales problemáticas del balompié nacional, pero advierte de la inconveniencia de reiniciar el camino. “Me parece muy bien, pero lo lógico es que se incorporen al proyecto de modificación de la ley de SADP que se aprobó hace cinco años y que está en trámite en la comisión de Constitución del Senado. Pedí suma urgencia para que se vote en esa comisión. Si el gobierno le pone suma urgencia es una forma de apurarlo. En vez de presentar otro proyecto, el gobierno puede presentar indicaciones. Nuestro proyecto termina con la multipropiedad, los conflictos de interés y la participación de los representantes. Y permite la participación de los socios de los clubes en la propiedad. Y yo sé que por eso no me han dejado votarlo”, apunta el legislador a El Deportivo.

El parlamentario profundiza: “El fútbol no ha sido capaz de llevar adelante los cambios. A Milad no le han aprobado el cambio de estatutos. Entonces tiene que hacerlo la ley. La federación, que debería tener a cargo las selecciones, también incluye a la ANFA. Hay una ley de federaciones que se creó hace algunos años. Nos parece sano terminar con los conflictos de interés”, especifica. También repara en un problema de competencia del actual marco. “El problema es ese. El IND puede fiscalizar a las organizaciones deportivas, a las SADP y a las federaciones, pero no puede fiscalizar a la ANFP. Eso es una anomalía. Si bien no es lo prioritario, creo que es válido abrir la discusión y separar la liga de la federación”, añade.

Respaldo transversal

La regulación de aspectos relacionados con el fútbol genera una preocupación transversal, por un lado, y obliga a ser cuidadosos, por otro. De hecho, una de las inquietudes es no sobrepasar el límite de la intervención, que pondría a Chile en problemas con la FIFA, que prohíbe estrictamente la intromisión de los gobiernos en materias relativas a la actividad. Sin embargo, el llamado de la Conmebol respecto de una de las materias que abordó Pizarro es claro: en la entidad que rige al fútbol paraguayo han convocado a la separación de funciones entre las asociaciones y las federaciones. Principalmente, porque tendrían intereses distintas. Mientras las primeras se abocarían al desarrollo de las ligas profesionales, las segundas tendrían que orientarse al desarrollo del fútbol desde la base, en el fútbol aficionado, hasta las selecciones. Las últimas de de hecho, son las que están afiliadas a la FIFA. Chile no es la excepción en ese sentido.

Marisela Santibáñez, integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y Diputadas, enfatiza, precisamente, en el carácter global de la inquietud. Luego entra definitivamente en el área. “Me parece que siempre es bueno avanzar en la inhabilidad de personas como de las casas de apuestas y de los representantes en la propiedad de los clubes. No es nuevo. Que no se haga visible es otro problema. La separación de la ANFP respecto de la federación es otro tema importante. Esta batería de proyectos que está presentando el Ejecutivo en materia de deportes, la celebro, porque no teníamos nada. Con (Alexandra) Benado se avanzó poco”, evalúa.

El senador Matías Walker, impulsor del proyecto de ley que modifica las sociedades anónimas deportivas. (Foto: Dedvi Missene)

Luego coincide con el planteamiento de Walker. “Hay un proyecto en el Senado que abarca este tema. Con Matías (Walker) tenemos un trabajo conjunto, fuimos compañeros. Ahí hay un proyecto importante. Es ahí donde recién vamos a avanzar. Todo lo demás podría ser un saludo a la bandera, maquillaje, mínimos cambios, si no abordamos a las Sociedades Anónimas”, establece.

Entre las modificaciones que propone, está el de una mayor participación de los hinchas. “En España, a los socios les pertenece el 51 por ciento de los clubes. Como colocolina, era un orgullo tener la sede, el teatro Monumental. Es en la quiebra donde se aprovechan los empresarios y luego no se regula nunca más. Y ahí entraron los Piñera, los Ruiz Tagle”, sostiene.

También abarca la separación de roles entre las entidades que regulan al balompié nacional. “La Conmebol recomienda la separación entre la asociación y la federación, pero la ANFP se manda sola y hace lo que quiere”, apunta.

En su última reflexión, descarta de plano una eventual inhabilidad de Pizarro para tratar las materias, considerando la relación de representación de su hijo Vicente, futbolista de Colo Colo, y el agente Fernando Felicevich. “Cuando Vicente era menor de edad, obviamente hay un padre que debe velar por sus intereses. Luego, él se desliga. Es Vicente el que toma sus decisiones. Es súper relevante lo que estamos viviendo. Yo no voy a decir que se tiene que inhabilitar, porque tiene una calidad humana y profesional que tienen pocos. Él no es parte de la cochinada que tiene hoy Felicevich. Para muchos futbolistas es mejor el silencio que enfrentar lo que pasa. Las casas de apuestas también son un tema importante, porque Felicevich se volvió el dueño del fútbol, en el Pablo Escobar del fútbol nacional, porque tiene intereses en todos lados”, lanza.

Se enteraron por la prensa

En Quilín, las declaraciones de Pizarro a La Tercera provocaron un remezón. Inicialmente, porque no estaban advertidos. “Nos enteramos por la prensa”, dicen en la sede del fútbol chileno. El presidente de la ANFP, de hecho, se contactó telefónicamente con el ministro para analizarlas. En ese diálogo, además, el timonel del fútbol chileno le manifestó a la máxima autoridad del deporte nacional su interés en reunirse con él para profundizar respecto de las consideraciones.

Formal y públicamente, en todo caso, no se producirá ninguna reacción respecto de la situación, pues se esperará, precisamente, el cónclave entre ambas autoridades.