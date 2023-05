Diputada Marisela Santibáñez se lanza contra Colo Colo por el inminente retorno de José Letelier

La partida de Luis Mena a la Selección obliga a Colo Colo a buscar un nuevo técnico para la banca de su primer equipo femenino. En el Cacique tienen un nombre a la mano: José Letelier, el antecesor del Multicampeón en Las Rojas, de las que salió después de la eliminación en el repechaje frente a Haití, que dejó a la escuadra nacional fuera del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El exarquero registra un exitoso paso por Las Albas, con las que consiguió 10 títulos nacionales y la Copa Libertadores de 2012. El club popular se transformó, entonces, en el primer equipo que conseguía el máximo trofeo continental en las categorías masculina y femenina.

Sin embargo, no todos están felices por el inminente retorno del exgolero, quien también integró el plantel albo que consiguió la Copa Libertadores en 1991 y que formó parte de una histórica cesión a Alianza Lima, ante la tragedia que afectó al club peruano cuatro años antes. La diputada Marisela Santibáñez, reconocida hincha alba, reaccionó con dureza ante el todavía hipotético retorno. Antes lo había hecho por las conductas de Jordhy Thompson. “No merece vestir nuestra camiseta”, dijo respecto del antofagastino.

Rechazo

A través de su cuenta en Twitter, la parlamentaria, quien integra la Comisión de Deportes de la Cámara Baja, alzó la voz para resistirse a la designación. Para justificar su posición, recurrió a la denuncia por conductas indebidas y acoso de la que fue objeto el entrenador en 2019, cuando dirigía a Las Rojas.

Julio Dely Valdés, histórico del PSG: “Alexis Sánchez es un ganador, encaja perfecto en la filosofía del club”

La parlamentaria fue elocuente. “Me cuesta entender como Colo Colo sigue sin comprender lo primordial. Las últimas decisiones de la institución resultan incomprensibles, ahora se tiene casi cerrada la contratación para Colo Colo femenino, del ex DT de la Selección de fútbol femenino José Letelier, categóricamente denunciado por sus jugadoras, de tener conductas indebidas y por acoso, denuncias de las que fue absuelto por la misma ANFP. Las denunciantes fueron representadas por la ANJUFF y por el Sifup y no se aportaron pruebas, solo por el miedo de las futbolistas de perder su lugar en la selección femenina”, expresa en la red social. E insiste. “En estos momentos de máxima frustración por el poco respeto y la falta de compromiso, solo me queda reafirmar mi compromiso para seguir alzando la voz y no ser cómplice de estas malas decisiones”, sostiene.

La parlamentaria exhibió, a modo de respaldo, imágenes de reportes periodísticos de la época.

La aclaración de Endler

Por esos días, Christiane Endler, la capitana del combinado nacional, intentó acotar la acusación. “Creo que ni siquiera son actitudes del DT como se dio a entender. Fueron mensajes totalmente desafortunados de parte de la esposa del entrenador a una jugadora. Yo estaba al tanto durante el Mundial. Lo hablamos con las involucradas y lo arreglamos. Ahí quedó”, manifestó la portera.

“El grupo está bien, estamos al tanto de lo que ocurrió y no fue una denuncia, sino una inquietud de la Anjuff, que había recibido un reclamo o alerta de posibles actitudes inadecuadas del entrenador. Quiero dejar en claro, no se habla de abuso (sexual o laboral) o algo así”, precisó la actual guardameta del Lyon.

“Esto sólo perjudica al fútbol femenino y la imagen del entrenador. Personalmente nunca he tenido ni he visto una actitud indebida de parte del técnico hacia alguna jugadora. Es un tema delicado y por eso respetamos que la gente que lo investiga y que lo tiene que solucionar, nosotras nos enfocamos en la cancha”, puntualizó la máxima referente de la actividad en el país para disipar dudas respecto del alcance de la acusación.