“Un ejemplo de mierda”: Nadal, el mayor deportista español de todos los tiempos, expuesto a una controversia con un cantante

Rafael Nadal está viviendo sus últimos meses como deportista profesional. Así lo ha manifestado en una conferencia de prensa el pasado 18 de mayo en el que aprovechó de confirmar su ausencia de Roland Garros y otras competencias de la temporada, poniendo el foco en su regreso para la temporada de 2024 con el fin de recuperarse a plenitud de sus lesiones.

El manacorí ha reconocido que ha debido enfrentar la actividad del circuito ATP muchas veces con molestias en el pie por el síndrome de Muller-Weiss, una situación que fue criticada por su compatriota el cantante Iván Ferreiro.

“El ejemplo de mierda que da yendo a jugar un partido hecho polvo. Y todo el mundo dice: ¡Qué buen ejemplo para los niños! Pues yo creo que es un ejemplo de mierda. Hemos tardado muchos años en conseguir que cuando nos encontremos mal no tengamos que ir a trabajar, para que este millonario, para tener una medalla, nos diga que fue con el pie roto. Pero desgraciadamente todo el deporte da un ejemplo de mierda”, había lanzado.

Y quizás por lo mismo, un periodista presente en la conferencia, aunque sin nombrar a Ferreiro, le cuestionó por esta situación.

“Siempre has sido un ejemplo de esfuerzo, de resiliencia; la moneda tiene otra cara. No siempre se puede, el saber parar. También se puede ser un ejemplo en eso en una sociedad en la que, por problemas mentales, la gente no llega y no sabe parar. Nos quemamos. ¿Alguna vez te planteas ser un ejemplo en las decisiones que tomas para bien y para mal porque eres un personaje público”, le preguntó a Nadal.

El hispano respondió: “Mira, uno tiene que hacer las cosas como las siente. Si soy ejemplo, lo soy, y si no lo soy, no lo soy. No trabajo, no hago de mi día a día algo ejemplar, ni pretendo ser ejemplar. Yo hago las cosas que creo que están bien hechas y que creo que son correctas desde mi punto de vista, desde mi ética, y como sabemos bien, la ética no es igual para ti que para mí. A partir de ahí es difícil hablar de ejemplos o no ejemplos”.

A su vez, defendió su postura indicando que tenía la idea de que prefería ser ejemplar, pero siempre manteniendo la salud mental. “Es vital. También creo que hay que entrenarla”.

“Si a la mínima que no nos salen las cosas, paramos porque no nos podemos quedar, para mí estamos desentrenando la salud mental y entrenando en su lugar la frustración, y si nos frustramos a las primeras de cambio lo que estamos haciendo es ser más infelices”, añadió.

“Claro que hay un momento dado, cuando no da para más, en el que es justo parar, pero para mí, antes de tomar esta decisión, uno tiene que haberse dado muchas oportunidades antes. Es lo correcto”, cerró sobre el tema.

Otro aspecto que señaló en la conferencia es que espera prepararse para ser competitivo con una preparación desde cero. “Si vuelvo a ser competitivo para ganar grand slams no lo sé, después de un parón importante es difícil, pero por qué no. Voy a intentar de darme la oportunidad de volver a competir y mi intención es que sea mi último año. Luego no sabes lo que pueda pasar. Voy a intentar que mi último año no sea de comparsa, que pueda competir al más alto nivel. De llegar a a esta gira y que pueda competir por luchar por ellos, luego para ver la realidad habrá que esperar”, aseguró.