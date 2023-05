Rafael Nadal le pone fecha a su retiro del tenis tras su baja de Roland Garros

Rafael Nadal está viviendo sus últimos meses como tenista profesional. El manacorí concedió este jueves una conferencia de prensa en la que se refirió a su futuro en el deporte.

Uno de los primeros temas que trató fue la confirmación de su baja para Roland Garros debido a la dolencia que lo afecta desde el Abierto de Australia. “La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. He perdido objetivos por el camino. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí”, comenzó diciendo.

“Si no eres feliz, acaba repercutiendo en tu vida personal. Me hacía ilusión jugar en Roland Garros, pero no es posible. No he acabado de mejorar lo que necesitaba para competir al nivel que yo necesito”, complementó más adelante.

Además, informó que “no tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Estos últimos años, aunque los resultados han sido de mi primer mi nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. Aunque de cara al exterior quedan las victorias, a nivel del trabajo diario han sido años, después de la pandemia, muy difíciles”, enfatizó.

Por lo mismo dejó que la fecha de salida del circuito profesional. “Han sido años complicados aunque lo enmascaran las victorias. Hago un punto y a parte. Llegado a este punto, sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva. Voy a intentar regenerar mi cuerpo. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando esté preparado, intentará estar. La Copa Davis, a final de año, puede ser un objetivo. E intentar encarar el año que viene con garantías en el que creo que será mi último año”, expuso.

A continuación precisó que “si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. Mi intención es que el año que viene sea el último y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”.

También mirando al futuro indicó que “estoy bien, estoy mejor ahora que hace unas semanas. Los que me conocen saben que no montaría una rueda de prensa para decir que no voy a Roland Garros, pero es más fácil así para explicar las cosas como son. Estoy triste, me he perdido una temporada. Me sentía preparado para seguir luchando pero a nivel físico no es así. Uno debe aceptar las cosas. Te puedes enfadar, poner triste, que es lo que hago, pero hay que mirar al futuro. No se puede exigir más y más al cuerpo. Aunque mi cabeza no ha querido que fuera hasta aquí, mi cuerpo me ha dicho que hasta aquí”.