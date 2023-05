Marcelo Bielsa responde los dardos de Martín Lasarte por su llegada a Uruguay

Marcelo Bielsa habló por cerca de una hora en su presentación en Uruguay. El nuevo técnico charrúa repasó su plan de trabajo y su intención de llevar al equipo celeste a lo más alto del fútbol mundial. De momento, el estratega prepara su debut en los duelos amistosos que se realizarán a mediados de junio.

Bielsa habló de todo. Incluso, el rosarino se tomó el tiempo de responder los dardos de Martín Lasarte, quien no escondió su molestia cuando la federación uruguaya negociaba con el ex técnico de la Roja. “No me gusta que venga un técnico extranjero a dirigir a la selección uruguaya. Esta era la chance para que un técnico uruguayo dirija a la selección, el momento para hacer un proyecto a largo plazo”, dijo Machete. “Para mí, Diego Alonso no era una mala opción para que siguiera en el cargo. Pero hay algunos que piensan que está todo mal, que hay que barrer con todo y traer a un técnico argentino”, añadió.

Marcelo Bielsa, sin embargo, no quiso entrar en polémicas. “Se puso mucho énfasis en Lasarte, pero para mí es un caballero. No creo que haya dicho nada imprudente. Siempre me pareció un tipo correctísimo. Lo que él dijo no merece ningún reproche ni lo que dijeron ninguno de los otros entrenadores uruguayos, me parece muy legítimo”, dijo el rosarino.

El rosarino, incluso, recordó un episodio que marcó su carrera. “Un día Lasarte dirigía a la Real Sociedad y no sé si yo tenía alguna posibilidad de sucederlo más adelante y fui a ver un partido a San Sebastián y después siempre me reproché esa conducta. Y él nunca me la reclamó”.

El nuevo estratega uruguayo aseguró entender las críticas de Lasarte. “Hay tantos uruguayos dirigiendo fuera de Uruguay que me parece que no hay nada puesto en tela de juicio. Son mezclas de sentimientos, de pertenencia hacia lo propio que me parece muy justificada”.

“En fútbol y siendo extranjero o connacional la aceptación tiene un solo nombre que es victoria, triunfo. Después habrá más o menos paciencia según el protagonista la sienta del sentimiento popular o no. El rechazo a lo que no es propio, a lo extranjero, es legítimo. Es un sentimiento que consolida la identificación de lo propio. Eso es legítimo, sobre todo en un país que está futbolizado y tiene jugadores y entrenadores prestigiosos. Después también la interacción de las personas está vinculada a reconocer en hacer lo que está bien y evitar lo que está mal”, cerró.

Marcelo Bielsa firmó contrato con Uruguay con la misión de clasificar al Mundial 2026. El estratega, que acordó su vínculo a cambio de US$ 4 millones por temporada, tendrá en su staff técnico al chileno Diego Reyes, que se anota como su primer asistente.