Rafaela Pimenta, la historia de la brasileña que le maneja la carrera a Erling Haaland

Erling Haaland cumplirá uno de los sueños que tienen todos los futbolistas del mundo: jugará la final de la Champions League el próximo 10 de junio. Y si su escuadra, Manchester City, logra quedarse con la Orejona, el artillero será candidato fijo para ganar el Balón de Oro de esta temporada.

Pero el jugador que amenaza con acabar el reinado de Lionel Messi, no habría llegado hasta donde escaló sin Rafaela Pimenta: su manager y heredera del imperio que dejó el representante Mino Raiola, tras su deceso en abril del año pasado.

La brasileña, que conoció al agente el año 2004 en una visita del italiano al país sudamericano, se tituló de abogada y en esa época era profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Sao Paulo. Sin embargo, siempre quiso participar en el mundo del fútbol y no dudó en aceptar la oferta del empresario europeo.

“Lo conocí en una reunión donde él quería conocer cómo funcionaba el fútbol en Brasil. La primera vez que nos vimos nos peleamos, y creo que justo eso nos llevó a trabajar juntos”, recuerda la aludida en una entrevista en el portal español Mundo Deportivo.

Hoy es la cabeza de One Sarl y si bien maneja la carrera de Haaland, Pogba, De Ligt, Verratti, e Ibrahimovic, entre otros, asevera que aún existen prejuicios sexistas hacia ella. “Si Margaret Thatcher hubiera sido representante, también la cuestionarían. Podía dirigir un país, pero no ser agente. En el fútbol hay muchos hombres que piensan que sólo ellos son capaces de hacer ciertas cosas”, asegura en diálogo con Marca.

Sin redes sociales y administrando una cartera de más de mil millones de dólares, Pimenta es enemiga de que sus pupilos compren autos de lujo y pierdan tiempo en sus cuentas de Instagram. “Si piensas que por ganar mucho dinero te puedes comprar un Ferrari y pasearte por Mónaco, te vuelves un idiota. No puedes pasarte el día mirando Instagram y comprobando cuántos seguidores tienes”, sentencia.

Por lo mismo, su compañía se basa en ofrecerle al jugador un vínculo integral, donde no sólo se firmen contratos de montos elevados. “Entrar aquí es como ir al supermercado o a una tienda de ropa, donde uno puede encontrar una camisa, una camiseta, unas botas...y aquí el futbolista elige todo lo que quiere llevarse. Obviamente, a un jugador de 15 años no le vas a ofrecer lo mismo que a uno de 30 años”, detalla.

Y si bien es contraria a captar niños para la industria, uno de sus últimos fichajes tiene tan sólo 10 años. “Hoy se hace esto, No estoy de acuerdo con llevar a un infante tan pequeño, pero ¿por qué lo hago? Si no lo hago yo, lo va a hacer otro. No piensan en el dinero con un niño de 10 años, hasta que no tiene 22 es solo una inversión”, explica.

Pero ese no es el único negocio que tiene en mente, ya que aprovechó el duelo que tuvieron la visita de los ciudadanos a Madrid, para visitar las instalaciones merengues y comenzar a meterse en el fútbol femenino. ¿Cómo le fue? Misa Rodríguez, Esther González y Carla Camacho, tres jugadores del gigante hispano, ya están en su corral.

No obstante, Haaland sigue siendo su gran estrella y está segura de que arrasará con todas las marcas. “Es muy tranquilo en su vida profesional y personal, tiene la calidad, hoy está en el sitio justo, con el equipo justo y el entrenador justo. En Brasil decimos que el cielo es el límite. Pienso que va a romper todos los récords”, concluye la mujer más fuerte del negocio futbolero.

