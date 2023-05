Más de una hora de conferencia: las mejores frases que dejó la presentación de Marcelo Bielsa como técnico de Uruguay

Marcelo Bielsa fue presentado este miércoles como el nuevo entrenador de la selección de Uruguay. La AUF llegó a un acuerdo con el rosarino para que este sea el encargado de guiar a la Celeste hacia la próxima Copa del Mundo de 2026.

Después de todas las negociaciones se llegó a un acuerdo para que el ex DT de la Roja reciba cuatro millones de dólares por temporada para repartir en su staff técnico en el que destaca el chileno Diego Reyes quien será el primer asistente.

En su primer encuentro con la prensa en el estadio Centenario de Montevideo, el adiestrador sostuvo un diálogo que se extendió desde las 11.52 a las 12.52 de Chile en la que trató temas sobre el recambio, objetivos y su relación con los hinchas.

Uno de los primeros puntos a tratar fue cómo se dieron las negociaciones y cómo veía a la sociedad uruguaya. Sobre esto, indicó que “no tuvieron que convencerme. Casi diría que todo lo contrario. Lo segundo es que mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes para mí. Uno es los jugadores que posee Uruguay. Me gusta el grupo de jugadores que han representado a Uruguay en los últimos años y el otro es el destinatario del trabajo de una selección que es el ciudadano de a pie del fútbol del país de que se trate”, comenzó.

“En ese sentido me tocó vivir una experiencia casual que tuvo un peso posteriormente decisivo en la toma de decisiones en lo que tiene que ver conmigo. Los jugadores no me resulta muy difícil calificarlos y tenía la certeza de que mi predilección era justificada”, continuó.

“Vine a pasar un fin de semana en Montevideo con mi esposa y nos quedamos dos meses. Un día le dije que volviéramos en transporte público. Estaba repleto y el viaje duró 45 minutos y se produjeron un montón de episodios que pusieron a prueba la civilidad de los que iban arriba del micro y nuestras conclusiones fueron de admiración por la generosidad con la que la gente interactuó en ese viaje amontonados, incómodos. Me refiero el respeto por los niños, mayores, mujeres”.

A continuación alabó las cualidades de los futbolistas uruguayos. “Hay un concepto universal de lo que significa jugar bien. No importa la nacionalidad y dentro de los que juegan bien para un país hay matices. Hay jugadores donde predomina la creación, la contundencia, o la parte más aguerrida del juego y en ese sentido Uruguay ofrece versiones satisfactorias en todos los niveles”.

A su vez, trató una de las principales preocupaciones que rondaban tras su arribo y que tenía que ver con el recambio de la delantera debido a la edad de Luis Suárez y Edinson Cavani.

“No he hablado con cada uno de ellos. Sí corresponde establecer un diálogo, escuchar ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir si es que es necesario hacerlo en un sentido o en el otro. No tengo una posición previa establecida. Y en el caso de los jugadores a los que hace referencia y que están identificados por su edad, creo que hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente”, expuso.

El 14 de junio Uruguay tiene pactado un duelo amistoso en el que Bielsa podrá debutar. Sobre la búsqueda de los jugadores que integrarán esta convocatoria apuntó que “en estos meses tentativamente he generado una lista con tres jugadores por posición o cuatro si lo ameritan y dentro de ese grupo de 40 jugadores siempre en esta primera experiencia elegiré a los que menos conozca. Es necesario la cercanía de entrenamientos. Utilizaré estos días de junio para familiarizarme con quienes menos he visto. Seguramente será eso lo que más me determine lo que sea la formación de la próxima convocatoria”.

Si bien se le cuestiona a Uruguay que los duelos serán con selecciones centroamericanas, Bielsa valoró de igual forma este tiempo, pues “los partidos de fecha FIFA están enmarcados por muchas condicionamientos, particularidades, características. Y a los que se avecinan no escapan a la posibilidad de describirlos según la mirada. Más allá de eso es una oportunidad de convivir durante 9 días con jugadores. Para mí es muy valioso comenzar el trabajo con esa perspectiva”.

Su propuesta

También describió cómo espera que sea el proceso de cambio al estilo que pretende dejar en la selección.

“Imponer un estilo o una forma de jugar es la combinación de las intenciones del entrenador, la posibilidad de los jugadores de concretarlas y un tiempo necesario de desarrollo para que la conjugación de esos elementos cristalice. Eso presenta dificultades, porque el día que Uruguay juegue con Chile el equipo se va a reunir el martes y va a jugar el jueves. Si yo le dijera que la obtención del estilo se consigue en dos días donde no se puede ocupar la energía, porque hay que estar en condiciones para el juego, descubrirían que los estoy engañando”, dijo.

“No hay que olvidarse que los grandes jugadores no necesitan de demasiado tiempo para asimilar un sistema determinado y los más grandes lo hacen en menos tiempo. Por la forma en que yo pienso el fútbol, la encuentro muy asimilable a los jugadores con los que imagino la construcción del equipo. Me permito creer que no va a ser una tarea tan dificultosa”, complementó.

También fue cuestionado sobre la posibilidad de que su presencia como DT extranjero genere algunos cuestionamientos en los hinchas charrúas. “En fútbol y siendo extranjero o connacional la aceptación tiene un solo nombre que es victoria, triunfo. Después habrá más o menos paciencia según el protagonista la sienta del sentimiento popular o no. El rechazo a lo que no es propio, a lo extranjero, es legítimo. Es un sentimiento que consolida la identificación de lo propio. Eso es legítimo, sobre todo en un país que está futbolizado y tiene jugadores y entrenadores prestigiosos. Después también la interacción de las personas está vinculada a reconocer en hacer lo que está bien y evitar lo que está mal”, afirmó.

La última experiencia de Bielsa a nivel de selecciones fue con Chile, relación que llegó a su fin en 2011 tras la llegada de Sergio Jadue como presidente de la ANFP. Desde ese momento comenzó a dirigir en clubes, teniendo el Leeds como su último paso en el fútbol.

“Hace muchos años que no dirijo selecciones, pero el fútbol y los futbolistas han cambiado. Dentro de mis limitaciones siempre trato de incorporar lo nuevo, pero para eso necesito convencerme de que lo nuevo sustituye a algo anterior con una versión que mejora. Para eso hay que dominar lo nuevo y el paso del tiempo hace que la edad no ayude a la flexibilidad necesaria para implementar recursos nuevos. Estuve más de un año sin trabajar y ese tiempo lo utilicé para entender mejor algunos recursos, novedades y siempre trabajo con gente que tiene 20, 30 años menos que yo y trabajan para que uno asome a ideas nuevas”, explicó.

Recambio

Más adelante profundizó en los aspectos que deben ocurrir para encontrar el recambio de los seleccionados salientes. “La condición no es ser joven sino ser el mejor. Los jugadores acceden a un lugar si son mejores a aquellos que desplazan. La edad es un condimento que puede ser positivo o negativo. Después los procesos generacionales son naturales y se producen. Más tarde, más temprano. Me cuesta aventurarme sobre un ciclo en el que no he tomado ninguna medida que pueda influir. Al no haber ejercido aún, no sería prudente”.

Por último, tuvo palabras para destacar lo conseguido por su colega Lionel Scaloni en Qatar 2022. “Soy argentino, estoy orgulloso de serlo y amo el fútbol de mi país. Yo quería que Argentina saliera capeón del mundo de cualquier manera y después analizaríamos. La recompensa que Messi obtuvo es mucho más destinado a su paciencia, a su aguante que a sus recursos que son extraordinarios”.

“Hubo dos cosas que me encantaron de la final. Antes del partido hice una comparación entre cada jugador francés y argentino en su puesto. Y mi conclusión es que había nueve mejores franceses que argentinos. Y Argentina no solo mereció el triunfo sino que dominó 80 minutos de 90. Para mí ese fue el mejor elogio de todos para el entrenador y jugadores. Demostraron ser mejores en la cancha cuando el análisis previo decía lo contrario”, cerró.