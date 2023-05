Barticciotto aterriza a Darío Osorio: “Lo llevamos a Europa y había jugado ocho partidos”

El presente de Darío Osorio no deja a nadie indiferente. El delantero de Universidad de Chile no ha podido repetir la campaña de la temporada pasada, que lo tuvo incluso en la carpeta del Milan. Este lunes, frente a Cobresal, en la igualdad sin goles, el futbolista estudiantil fue expulsado a los 74′ tras propinarle un codazo a Nelson Sepúlveda.

“Me rompió todo el labio y me corrió un poco el diente de abajo. Me pusieron dos puntos. Decían que Osorio no me había tocado, pero me hizo cagar la boca. En el primer tiempo tiró otros manotazos”, acusó el jugador de Cobresal, en la transmisión oficial de TNT.

La expulsión de Darío Osorio lo vuelve a poner en la mira de todas. En lo que va del Torneo Nacional 2023, el futbolista ha sufrido con lesiones que, incluso, lo hicieron perder la titularidad en Universidad de Chile. Solo jugó frente a Cobresal por el castigo de Lucas Assadi, quien fue expulsado frente a Coquimbo Unido, en La Cuarta Región. Su nivel ya no es el mismo que sacó aplausos de diferentes actores del medio nacional.

Marcelo Barticciotto, el histórico jugador de Colo Colo, lanzó un potente mensaje en el que intenta aterrizar formado en la cantera estudiantil. “Darío Osorio deslumbró con su aparición, se decía que lo querían todos, que se iba y que había muchas ofertas. Su aparición hizo mucho ruido en un fútbol nacional ávido de chicos que deslumbren. Hay pocas ventas y cuando sale uno, no respetamos los procesos y nos gana. La ansiedad y la urgencia”, dijo en su rol de comentaria en Radio Cooperativa.

“Dejemos a Osorio aprender, mejorar, adaptarse, avanzar. Quitémosle presión y que juegue tranquilo Su cabeza tiene que estar en la U y no en otro lado. Todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. El dicho es al revés, pero valía la pena decirlo así. Lo llevamos a Europa y había jugado ocho partidos. Dejémonos de joder y respetemos los procesos de formación. Entiendo la urgencia de vender y lo económico es importante, pero si el futbolista es bueno, y Osorio lo es, habrá que esperarlo un poco más para que se vaya. Depende de él y de nosotros también”, complementó el argentino.

“Muchas veces paramos los procesos y les hacemos un flaco favor a chicos que tiene muchas condiciones, pero que son jóvenes y no tienen la capacidad de asumir toda la presión en torno a ellos. Jugar en un equipo grande es muy difícil. Las urgencias están a la orden del día y si bien los formados en casa y los jóvenes tienen más margen de error, después de un tiempo se les empieza a exigir. El hincha es paciente hasta que deja de serlo, es exitista y quiere que el equipo gane”, lanzó.

Barticciotto, incluso, insiste en que los clubes hoy ya no solo privilegian el talento. Los entrenadores modernos buscan futbolistas que sean capaces de cubrir diferentes facetas que son un complemento a la hora de conformar un plantel. “Antes, con el talento alcanzaba. Ahora no. Los técnicos prefieren futbolistas que cumplan diferentes funciones y colaboren en lo colectivo. Podemos estar de acuerdo o no, pero muchos eligen que primero corran, después que marquen y luego que jueguen. Si hacen las tres, juegan seguro”, cerró.