Bombazo en Francia: el PSG llama a Alexis Sánchez para reemplazar a Lionel Messi

La buena campaña de Alexis Sánchez, la primera del atacante chileno en Francia, ha vuelto a poner al jugador en la elite del fútbol mundial. A sus 34 años, el tocopillano termina contrato con Olympique de Marsella en junio y ya hay varios equipos que han puesto sus ojos en el goleador del equipo focense.

En esa condición se encuentra el Paris Saint-Germain, actual campeón de la Ligue 1 y líder absoluto del torneo. El millonario equipo propiedad de un fondo qatarí tiene en carpeta al chileno para reforzar la plantilla del equipo parisino. Más cuando la salida de Lionel Messi es inminente.

Según se enteró El Deportivo, el PSG -archirrival de los Olímpicos- ya se comunicó con el entorno del jugador para conocer sus condiciones. Sánchez termina contrato el próximo 30 de junio en el principal puerto galo.

Sin embargo, la dirigencia del club y los propios hinchas buscan la extensión del vínculo del artillero histórico de la Roja, quien suma 18 goles desde que llegó a la institución, en agosto pasado.

Ambiciones elevadas

El club que comanda el español Pablo Longoria ya está en las tratativas para lograr que el tocopillano se quede, al menos, otra temporada en el OM. Sin embargo, hay algunas condiciones que ha puesto el propio futbolista para dar el sí. El deseo del atacante es continuar en el cuadro focense. Ya se lo hizo a saber a Fernando Felicevich, su agente, que aterrizó esta semana en Marsella para tratar su renovación.

Una de ellas se basa en las ambiciones deportivas del Niño Maravilla quien quiere jugar sí o sí la fase de grupos de la próxima Champions League. Actualmente, el cuadro marsellés está en el tercer puesto de la tabla de posiciones en el campeonato francés, puesto que solo le permitiría disputar una ronda preliminar para así acceder al cuadro final del torneo.

Esa competición europea siempre ha sido una de las grandes obsesiones de Sánchez, quien suma 15 goles desde que debutó en la temporada 2011-12, cuando saltó desde el Udinese de Italia al Barcelona, las mismas conquistas que tiene Arturo Vidal. Ambos son los máximos artilleros nacionales en el tradicional torneo.

Precisamente, su eventual presencia en elenco parisino le permitirá tener mayores opciones de alcanzar las rondas más elevadas de la Champions, en un plantel armado temporada tras temporada para pelear el título que rozó en 2020, cuando perdió la final ante Bayern de Múnich.

Sánchez, sin embargo, ha dicho en más de una oportunidad que está feliz en Marsella. Se volvió a reencantar con el fútbol, luego de su complicado paso por el Inter de Milán y el aún más tortuoso período en el Manchester United. “El club confía en mí y me cuida, y cuando alguien te cuida solo queda demostrar. Cometería un error si me relajara. Tener continuidad en el fútbol es lo más difícil. Estar 18 años en la élite es difícil. Hay gente que no lo sabe”, dijo en una entrevista el delantero a TVN.

“Tengo contrato por un año en Marsella. Me gustaría renovar, pero en el fútbol existen muchas posibilidades. Si fuera ahora (la renovación), sí. Estoy feliz y contento con ellos, me gusta la afición y me cuidan”, agregó el tocopillano.

Mejores condiciones

PSG necesita dar un golpe de efecto después de la eventual partida de Lionel Messi, quien está completamente divorciado de la institución y, sobre todo, de los hinchas del exigente elenco capitalino.

Es cierto que las diferencias entre ambos jugadores, el chileno y el argentino, están a la vista. Sin embargo, en el ámbito interno, el potencial arribo del tocopillano al equipo de la Ciudad Luz entregaría uno de los grandes impactos del próximo mercado. Por un lado, lograría los servicios de una de las indiscutidas figuras de la actual temporada, uno de los principales atacantes del torneo y uno de los mejores goleadores de la competencia, sin lugar a duda. Un jugador que ya demostró que está completamente adaptado a una competencia especial como la gala.

Luego, la contratación del chileno significa debilitar a uno de sus principales rivales en el campeonato y su más enconado rival en los últimos 50 años, desde que ambas instituciones protagonizan Le Classique, el duelo más tradicional del balompié de ese país.

Además, sería un jugador barato para la conformación de un plantel en una dirigencia que cada ventana de mercado coquetea con la infracción al fair play financiero, por sus cuantiosos gastos en compras de pases y en todos los gatos relativos a la conformación de la plantilla. La partida de Messi abrirá un inmenso hueco en la masa salarial, calculada en más de 43,5 millones de dólares por temporada, según las cifras publicadas por el diario L’Equipe.

El mismo rotativo fijó el salario de Alexis Sánchez en 6 millones de euros anuales en Marsella, un poco más de US$ 6,5 millones al cambio de hoy. En ese escenario, el equipo parisino estaría en condiciones de ofrecer mucho más de ese dinero para convencer al chileno para que participe del proyecto en la temporada 2023-’24.

Sin embargo, al margen de las consideraciones económicas y las ambiciones personales del atleta nacional, la reacción de los aguerridos hinchas focenses no se dejaría esperar para mortificar al delantero. Sobre todo, después de que al menos un par de medios locales, siempre críticos de la eventualidad deportiva, ya lo tildaron de “mercenario” frente a una eventual partida. Una situación que está por verse. Y que dolería mucho más, por tratarse del rival de toda la vida.