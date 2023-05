Crece la tensión: hinchas del PSG se reúnen para insultar y pedir la salida de Lionel Messi

El ambiente alrededor del PSG no es para nada cómodo. En lo futbolístico, aún pesa la eliminación de la Champions League contra el Bayern Múnich en los octavos de final, a lo que se suma el bajo rendimiento del equipo en la Ligue 1 que los tiene corriendo el riesgo de perder el liderato.

Uno de los principales apuntados en esta situación es Lionel Messi. Para los hinchas parisinos la diferencia de rendimiento junto al club dista bastante de lo que mostró hace algunos meses durante la realización de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la que a la postre terminó levantando el trofeo.

Por lo mismo, un grupo de hinchas llegó hasta las puertas de la sede del PSG para exigir una serie de cambios en el funcionamiento del club y de sus jugadores. De hecho al argentino le dedicaron un cántico de “Messi hijo de puta”. Algo que parecía imposible después del afecto que le mostraron al jugador cuando se unió al equipo tras dejar al Barcelona.

Claro que el enojo no es sólo con el jugador, sino también contra la dirigencia. Los hinchas cantaron a coro “Dirección, dimisión”.

Messi, apartado

Al interior del club el quiebre entre los directivos y el jugador ha quedado claro después de que los dirigentes decidieran castigar al atacante después de que este viajara sin autorización a un evento publicitario en Arabia Saudita.

A su vez, L’Equipe aseguró que esto significó además que no buscarán la renovación del jugador. “Esta es una de las consecuencias de las últimas 48 horas. El viaje de Lionel Messi a Arabia Saudí, sin avisar al Paris Saint-Germain, cayó tan mal en la dirigencia parisina que se tomó la decisión de no prorrogar el contrato de su estrella”, aseguraron en la publicación.

Lionel Messi viajó a Arabia Saudita sin la autorización del PSG. Foto: Reuters.

Molestia generalizada

Por otra parte, el histórico jugador del PSG Jérôme Rothen aprovechó su espacio en la cadena RMC Sport para dar a conocer su parecer. “Francamente vuelve a ser escalofriante escuchar estas cosas. Me molesta aún más porque ya saben lo que pienso de los años de Leo Messi en el PSG, de su venida, de por qué vino, por qué quiere prolongar. En cualquier caso, es sólo una cuestión financiera. Era el único club capaz de darle lo que quería. El único. Digo el único. Incluso ahora, le gustaría volver al Barcelona pero no puede, así que está atascado y está haciendo todo lo posible para intentar ampliar, para intentar conseguir más dinero de los qataríes… Puesto que ya les ha pagado bien por prepararse para el Mundial y consiguió lo que quería. Pero ahora, ¡ciao! ¡Bye bye! ¡Bye bye! Ya es suficiente”, comentó.

“Y te voy a decir, este asunto, que llega pocos días antes de un partido crucial para el PSG en Troyes porque puede perder el título y muchas cosas. Ya han perdido a sus aficionados parisinos, pero también a los franceses y a los aficionados al fútbol, esa es la verdad”, continuó.

Por último, lanzó que “No hay más respeto de hecho. Y sobre todo, no sabemos lo que va a pasar. Y sobre todo no sabemos nada. No sabemos lo que se está diciendo internamente, nadie está reaccionando, Luis Campos no está respondiendo, ciertamente porque está fuera de lugar, y ciertamente es lo mismo para Galtier. Si tenía un acuerdo de cierta parte del club y otra parte le sanciona, Messi no lo entenderá. Es dramático. Cuando se ve lo que representa hoy el PSG en París y en Francia, significa que no le importa nada. Y Lionel Messi, no cuestiono su carrera, que es fantástica, ni su talento, pero su llegada al PSG es un fiasco total”.