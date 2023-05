Histórico del PSG le hace la cruz a Messi: “Para preparar el Mundial consiguió lo que quería; ahora chao, adiós”

Dejando de lado lo ocurrido con la selección, los últimos meses de Lionel Messi no han sido positivos. El volante transandino ha estado lejos de su mejor versión en el PSG, lo que le ha significado sumar numerosas críticas. Más aún cuando la baja de rendimiento personal ha estado de la mano de una disminución colectiva.

El Paris Saint-Germain sigue siendo el líder de la competencia gala, sin embargo, la ventaja que sostiene en la parte alta se ha estado acortando en las últimas fechas. De hecho, finalizada la jornada 33 del campeonato, su escolta, el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez, se posicionó a solo cinco unidades en la lucha por el título.

Además, estas críticas, que también aparecieron tras la eliminación del club de la Champions League, parecen justificarse en especial con el rendimiento mostrado en la Copa del Mundo de Qatar en la que alzó el trofeo.

Claro que ahora el quiebre es también con la institución. Este martes los medios franceses informaron que al argentino se le separó del plantel durante dos semana, luego de que viajara el lunes a Arabia Saudita sin permiso justo después de caer por 1-3 en casa contra el Lorient.

Además, L’Equipe informó que debido a esto la dirigencia de los parisinos decidió no renovar el contrato con el volante. “Esta es una de las consecuencias de las últimas 48 horas. El viaje de Lionel Messi a Arabia Saudí, sin avisar al Paris Saint-Germain, cayó tan mal en la dirigencia parisina que se tomó la decisión de no prorrogar el contrato de su estrella”, aseguraron.

Y en medio de todo esto, Jérôme Rothen, histórico jugador del PSG, volvió a manifestar su descontento por lo realizado por Messi. “Francamente vuelve a ser escalofriante escuchar estas cosas. Me molesta aún más porque ya saben lo que pienso de los años de Leo Messi en el PSG, de su venida, de por qué vino, por qué quiere prolongar. En cualquier caso, es sólo una cuestión financiera. Era el único club capaz de darle lo que quería. El único. Digo el único. Incluso ahora, le gustaría volver al Barcelona pero no puede, así que está atascado y está haciendo todo lo posible para intentar ampliar, para intentar conseguir más dinero de los qataríes… Puesto que ya les ha pagado bien por prepararse para el Mundial y consiguió lo que quería. Pero ahora, ¡ciao! ¡Bye bye! ¡Bye bye! Ya es suficiente”, comentó en la cadena RMC Sport.

El PSG perdió como local en su último partido por la liga francesa. Foto: Reuters.

“Y te voy a decir, este asunto, que llega pocos días antes de un partido crucial para el PSG en Troyes porque puede perder el título y muchas cosas. Ya han perdido a sus aficionados parisinos, pero también a los franceses y a los aficionados al fútbol, esa es la verdad”, continuó.

Luego, prosiguió indicando que el arribo de Messi al PSG se trató de un “fiasco”: “No hay más respeto de hecho. Y sobre todo, no sabemos lo que va a pasar. Y sobre todo no sabemos nada. No sabemos lo que se está diciendo internamente, nadie está reaccionando, Luis Campos no está respondiendo, ciertamente porque está fuera de lugar, y ciertamente es lo mismo para Galtier. Si tenía un acuerdo de cierta parte del club y otra parte le sanciona, Messi no lo entenderá. Es dramático. Cuando se ve lo que representa hoy el PSG en París y en Francia, significa que no le importa nada. Y Lionel Messi, no cuestiono su carrera, que es fantástica, ni su talento, pero su llegada al PSG es un fiasco total”.

“Y ver que ni siquiera tiene la conciencia profesional de decirse a sí mismo ‘bueno, en términos de imagen quizás no sea una buena idea que vaya allí porque fui más que inútil contra el Lorient y parecíamos perdedores durante todo el partido…’ Como suele ocurrir en casa. Cuando el equipo agoniza, él agoniza aún más. No es posible cuando hablamos del mejor jugador del mundo…”, concluyó Rothen.