El uruguayo Diego Lugano le da con todo a la Albiceleste: “A Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo”

hace 15 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

El exzaguero uruguayo Diego Lugano aseguró que la FIFA ayudó a Argentina para que fuera campeona del mundo. FOTO: AP.

El exzaguero criticó al monarca de Qatar 2022 y no dudó en decir que “de los cinco penales que le dieron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados”. Asimismo, aseguró que “es mérito de Messi que mueve mucho a nivel mundial ¿Crees que a la FIFA no le sirve?”.